Gachapon faz sucesso entre turistas estrangeiros no Aeroporto de Narita

CHIBA (IPC Digital)-As máquinas de gachapon (brinquedos vendidos em cápsulas) instaladas no Aeroporto de Narita têm feito sucesso entre turistas estrangeiros, sendo uma ótima opção de souvenir.

A empresa T-Arts Co. instalou 325 máquinas no Terminal 2 e outras espalhadas pelo aeroporto, sendo cerca de 340 tipos de gacha, como kokeshis (boneca tradicional japonesa feita de madeira), chaveiros e bonequinhos de animes famosos (como Pokemon), miniaturas de comidas de plástico e carrinhos.

Segundo a empresa Tomy Co., uma das maiores fabricantes de gachapons, a venda nas máquinas instaladas no aeroporto é três vezes maior do que a média de venda das máquinas espalhadas pelo Japão. “Geralmente uma máquina precisa ser reabastecida uma vez por semana, porém no aeroporto precisamos recarregá-la a cada dois, três dias”, disse um funcionário da empresa citada.

“Os brinquedos em cápsula do Japão existem em grande variedade e são únicos, comparados com os de Taiwan” disse um turista taiwanês de 25 anos que retornava ao seu país depois de ter viajado para Hokkaido com sua família.

Fonte: Japan Times