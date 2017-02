Funcionários vão ao trabalho vestidos como ninjas. Sabe por que? (ASSISTA AO VÍDEO)

TÓQUIO- Você sabia que existe o Dia Nacional do Ninja? A data é celebrada no dia 22 de fevereiro.

Um escritório na cidade de Koka em Shiga, entrou no embalo da comemoração. Os funcionários de uma agência de turismo em Koka, estão indo fantasiados de ninja desde o início da semana.

Segundo o diretor da empresa Nabuki Kobayashi, essa é uma maneira divertida de incentivar os funcionários a se sentirem mais ” fortes”.

“A coisa mais importante para os ninjas é a capacidade de lidar com as informações. Como estamos trabalhando no turismo, também é importante informar os nossos clientes sobre pontos turísticos “.

A data é celebrada no dia 22 de fevereiro devido à relevância do número dois, pronunciado “ni” em japonês, fazendo com que a data pareça semelhante à palavra ninja.