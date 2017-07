Formigas no Japão desafiam biólogos e assustam moradores

TÓQUIO- Os biólogos pediram medidas urgentes em todo o país para prevenir formigas de fogo venenosas que estão infestando o Japão, depois que as espécies altamente invasivas foram detectadas em vários grandes portos do país, incluindo Tóquio.

“O Japão precisa lutar contra os insetos como um projeto nacional”, disse Takahiro Murakami, professor associado de biologia comportamental da Universidade de Kyushu. “O governo deve implementar um programa efetivo de erradicação com a cooperação da comunidade internacional”. Caso o contrário passará pelo mesmo problema que os Estados Unidos.

Murakami disse que mais da metade dos moradores de algumas áreas afetadas nos Estados Unidos foram picado pelas pragas, o que causou um prejuízo para os cofres públicos de cerca de 500 bilhões de ienes (US $ 4,4 bilhões).

Koichi Goka, diretor do Instituto Nacional de Estudos Ambientais do Centro de Biologia Ambiental e Estudos do Ecossistema, disse que as formigas de fogo, são nativas da América do Sul, e já se espalharam para mais de 10 países.

Ele disse que o dano é particularmente grave nos Estados Unidos, Austrália, China e Taiwan.

Os insetos foram manchetes depois de serem detectados no Japão em maio em um recipiente que chegou ao porto de Kobe, no oeste do Japão, aparentemente vieram a do porto de Nansha em Guangzhou, província de Guangdong, no leste da China.

As formigas já foram localizadas em vários outros portos, incluindo Nagoya, Osaka e Tóquio.

Um funcionário do Ministério do Meio Ambiente disse que as formigas podem estar se reproduzindo no Japão, mas acredita-se que sua colonização esteja em um estágio inicial.

As formigas castanhas avermelhadas com uma faixa na barriga vermelho-avermelhado de 2,5 a 6 milímetros de comprimento suas picadas podem causar reações alérgicas graves, como problemas de respiração, dores como queimaduras e ocasionalmente morte.

O Murakami da Universidade de Kyushu disse que já foi picado por uma formiga de fogo durante sua pesquisa de campo em montes em Taiwan em 2010.

“Cerca de 30 minutos após a picada, comecei a sofrer de náuseas, tremores nas mãos e visão prejudicada”, disse ele. “Depois de deitar por cerca de meia hora, os sintomas gradualmente diminuíram”.