Formigas de fogo venenosas são encontradas em Aichi

NAGOYA- Formigas de fogo venenosas foram encontradas na carga levada para um armazém em uma cidade do interior da província de Aichi, depois que foi descarregada no porto de Nagoya, informou o governo da província de Aichi nesta terça-feira.

O container de carga chegou ao porto de Nagoya no dia 30 de junho e foi levado para o armazém na quinta-feira. Ele havia sido carregado no porto chinês da Nansha no final de junho.

As formigas foram encontradas em uma caixa de papelão, uma picada da formiga de fogo pode causar anafilaxia, uma reação alérgica grave que pode causar problemas respiratórios e até a morte.

Fonte: KYODO