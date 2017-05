Formandos de diversos cursos, comemoram a conquista do tão almejado diploma

Ota-shi (IPC Digital) – Brasileiros concretizam seus objetivos de graduação, estudando a distância.

UNIGRAN NET – Mais uma turma que se forma na faculdade no Japão.

No último domingo, dia 07 de maio, a UNIGRAN Net representada pela Conquest Co., Ltd., realizou a sua colação de grau.

A cerimônia contou com a presença de 13 formandos, 4 convidados de honra e mais de 120 convidados dos formandos.

Além de homenagear os formandos e convidados de honra, o Sr. Eduardo Pereira de Araújo, presidente da Conquest Co., Ltd., aproveitou a ocasião para homenagear, também, o dia das mães.

Fotos dos formandos e convidados

