Foram confirmadas 15 mortes até agora pelas enchentes de Kyushu e não se sabe o paradeiro de 83 pessoas em Hita-shi, Oita

Ainda não se tem um panorama claro do tamanho do desastre que está ocorrendo nas províncias de Fukuoka e Oita, ao norte da Ilha de Kyushu, pois as chuvas continuam caindo torrencialmente nesta região.

Na noite do dia 7 de julho último, novos corpos foram achados em Asakura-shi e Toouhou-mura na província de Fukuoka, e no Município de Hita-shi, em Oita, aumentando o número de vítimas fatais para quinze pessoas.

Além das três vítimas fatais já confirmadas em Hita-shi, as tropas de resgate ainda não haviam conseguido descobrir o paradeiro de 83 pessoas deste Município. Às 10:30 da manhã do dia 7 de julho, o número de pessoas com as quais as autoridades não tinham conseguido estabelecer contato era 133. Depois de um dia inteiro de busca pelo contingente das Forças de Defesa, Polícia e Corpo de Bombeiros, o número foi reduzido para 83.

A Prefeitura do Município de Hita começou a emitir Certificados de Destruição de residências por Desastres Naturais, o “Risai Shoumeisho”. Este certificado serve como documento de prova para receber ajuda do governo conforme a grandeza do impacto sofrido.

Em Hita-shi já foram contabilizados cerca de 200 casas destruídas pelo efeito das chuvas.

As autoridades continuam recomendando alerta máxima para a população do norte de Kyushu, pois a previsão é que as chuvas continuem em grande volume no dia 8 de julho.

A Cruz Vermlha Japonesa está pedindo doações para as vítimas deste desastre natural de proporções históricas no norte de Kyushu. Os depósitos bancários podem ser feitos para:

Nome do titular da Conta: Nihon Sekijujisha (ニホンセキジュウジシャ)

Banco: Mitsui Sumitomo Ginko (三井住友銀行)

Agência: Suzuran-shiten (すずらん支店)

Conta: Futsuu 2787539 (普通 2787539)