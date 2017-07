Filme Meu Malvado Favorito 3 estreia hoje nos cinemas do Japão

Novo filme dos Minions estreia hoje, 21, nos cinemas do Japão.

No Brasil, tem o título de “Meu Malvado Favorito 3” e no Japão, foi lançado como “Kaito guru no minion dai dassou” (怪盗グルーのミニオン大脱走).

Na trama da sequência, Gru encara um desafio inesperado ao ter que lidar com seu excêntrico, inquieto e malvado (de verdade) irmão.

O terceiro filme dos Minions já chegou quebrando um recorde nos Estados Unidos sendo a maior estreia da história do cinema em relação ao número de salas de exibição.

Se depender dos fãs dos Minions no Japão, o sucesso é garantido.