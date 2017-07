Filho esconde cadáver da mãe por não ter dinheiro para o funeral

TOCHIGI – Na cidade de Maoka, um homem foi preso por esconder o corpo de sua mãe no próprio apartamento. Segundo a polícia, Hashimoto Toshiyuki (46) morava com sua mãe Reiko (68) e no mês passado, mesmo após a morte dela, manteve o corpo em casa. O proprietário do prédio estranhou o sumiço da moradora e entrou em contato com os familiares. Um membro da família foi até o apartamento no dia 18 deste mês, e encontrou o cadáver.

Aparentemente, a causa da morte foi natural. Hashimoto confessou em seu depoimento, que sabia da morte de sua mãe desde o início de junho, mas escondeu porque não tinha dinheiro para o funeral.