Filho de 31 anos mata a mãe e liga para a Polícia

A poucos dias da data em que se comemora as mães do mundo inteiro, uma notícia lamentável:

A Polícia de Shizuoka divulgou, no dia 12 de maio último, que Satoru Suzuki, de 31 anos, empregado assalariado, foi preso no mesmo dia por ter assassinado a sua própria mãe, Nobuko Suzuki, de 67 anos em sua residência.

Satoru Suzuki disse que não suportava mais ver o sofrimento da sua mãe, que tinha que tomar muitos remédios diariamente e resolveu matá-la. Ele estrangulou a sua mãe às 1:30 da madrugada do dia 12 e ligou para a Polícia para reportar o fato. A Polícia veio imediatamente à sua residência e encontrou a Nobuko Suzuki caída sobre o edredon de chão do quarto de dormir, no segundo andar da casa. Ao lado dela havia um saco com remédios. Ela foi levada imediatamente para o hospital, mas sua morte foi logo confirmada.

Segundo o que foi apurado pela Polícia, há seis anos Satoru Suzuki vem cuidando da mãe doente. De dois anos para cá, ela vem frequentando a instituição para idosos, “day care”. Mas há duas semanas, ela não tem aparecido à porta da casa para ser levada pelo veículo da instituição.

Uma vizinha se disse surpresa com o que aconteceu, pois “até há pouco tempo atrás, Nobuko-san colocava o lixo para fora sozinha. E os dois (a mãe e o filho, Satoru) iam juntos fazer compras”.