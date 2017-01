Festival de chocolates em Tóquio

Considerado um dos mais famosos Festivais de chocolates no Mundo o “Salon du Chocolat” começa no dia 02 de fevereiro em Tóquio no International Forum (Marunouchi, Tóquio) do dia 02 ao 05 de fevereiro. Para comemorar os 15 anos do festival foram convidados as 100 melhores marcas de chocolates de 17 países.

Países como Japão, França, Bélgica, Inglaterra, e Itália, dentre outros, vão estar expondo os seus melhores chocolates. Cerca de 70 conceituados chefes de confeitarias vão estar preparando pratos com o tema deste ano: “LaLaLa Chocolat!”. Os visitantes vão se deliciar e ter a oportunidade de comprar os primeiros chocolates embalados com o retrato dos renomados chocolatiers do cenário mundial. 15 peças exclusivas do Salon du Chocolat “Les Gens du Chocolat, vai custar (¥ 9.180). ” Este “MIMO” vai estar em uma caixa especial da coleção. No primeiro dia de evento terá uma cerimônia de abertura onde todos os presentes vão poder cantar parabéns junto com os famosos chocolatiers.

http://top.tsite.jp/news/table/i/34014378/