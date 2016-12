Festas com muito brilho! Aprenda como usá-lo e brilhar nas festas de fim de ano

Glitter, pigmento e asa de borboleta: tudo para deixar o seu final de ano mais glamouroso! Sim, eles fazem a diferença no final da maquiagem e vão ajudar a dar um up no seu visual.

Então vamos lá!

■ Pigmentos: são em pó e tem esse nome justamente pela sua alta pigmentação. Costumam ser mais cintilantes e são usados para intensificar a sombra. Sendo da mesma cor ou num tom mais claro ou escuro, eles podem ser utilizados sozinhos também, sempre com o auxílio de um primer ou um fixador de sombras;

■ Glitters: eles são mais fáceis de serem identificados. Sua composição lembra grãos de areia. Eles brilham demais e não funcionam como sombra. São usados para dar glamour à maquiagem. Para a aplicação é necessário um primer específico para glitter ou um fixador de sombra bem grudentinho;

■ Asa de borboleta: leva esse nome porque lembra as cores da asa da borboleta. É um pó bem fininho, sem o acréscimo de muita pigmentação. Sua base é sempre de uma cor, geralmente acetinada, acrescentada de brilhos cintilantes na maioria furta-cor. Ou seja, dependendo da luz refletida, podem ser vistas diferentes cores. Utilizar um fixador de sombras é a chave para duração.

De uma maneira geral os pigmentos são mais usáveis que os glitters, porque são fantásticos na hora de dar acabamento ou para dar destaque nos detalhes da maquiagem, como iluminar o canto interno dos olhos por exemplo. Fica lindo! Já os glitters devem ser usados com cautela, principalmente em maquiagem social e precisam de um fixador específico. Eles sozinhos fazem uma bagunça.

A asa de borboleta é mais suave e combina muito bem para que gosta de um brilho especial.

Minhas dicas:

■ Eles devem ser aplicados por último depois de esfumar e finalizar a maquiagem dos olhos;

■ Imprescindível usar um primer, fixador de maquiagem para ajudar a manter e dar durabilidade;

■ Aplicar pouco a pouco, em pequenas quantidade para conseguir o efeito desejado. Você pode usar a ponta do dedo ou um pincel de fofinho de cerdas juntinhas;

■ A luz do dia refletida tanto nos pigmentos, glitters e asa de borboleta intensificam o brilho. Portanto, cuidado para não deixar a make up chamativa demais;

■ Espero que você tenha gostado e aproveite esta época do ano para ousar e brilhar nas datas comemorativas;

Grande abraço, cheio de energias positivas e muito brilho! Vejo você em 2017!

Texto: Paula Kondo

Foto: Alex Santos