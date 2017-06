Festa do Brasil Nagoya 2017 promete muita música e diversão

Há quatro anos que o apresentador Jhony Sasaki, comanda o palco da festa mais brasileira de Nagóia/Aichi, mas foi a partir da Terceira edição em 2016, que o apresentador passou a produzir o evento. No ano passado o convidado especial foi o cantor Vinícius D’black. Este ano a festa será comandada pela cantora pop Luka, que será a atração principal.

Segundo Jhony Sasaki, o evento vai abrir espaço para os artistas locais terem a oportunidade de mostrar os seus talentos. De acordo com o apresentador, existem muitos diamantes escondidos dentro das fábricas do Japão e que precisam apenas de um espaço para brilhar.

No ano passado grupos grandes como o carnaval do Unidos do Urbana e o Peixe que Ri, fizeram parte da festa. Além de cantores, capoeiristas, participações de escolas brasileiras, desfiles de moda e beleza contribuíram para o sucesso do evento. Em 2016, quase 500 artistas passaram pelo palco da Festa do Brasil durante os dois dias de evento. Neste ano serão cerca de 800 artistas incluindo diversas academias de dança animando a Festa do Brasil.

Um projeto ousado que envolve produção e o talento dos músicos da comunidade brasileira. Por 2 anos consecutivos a banda Dahu toca como banda base do artista principal. Em 2016 com o cantor Vinicius D’black e agora com a cantora Luka.

O evento também contará com o show do cantor baiano Davi Zew’s, radicado no Japão, que traz em sua bagagem muita música e história ao longo dos últimos 5 anos vivendo em solo asiático. Davi Zew’s, já foi premiado na categoria “Melhor CD de Música Brasileira na Ásia” pelo Brazilian Internacional Press Awards e tem conquistado muitos fãs japoneses, brasileiros e estrangeiros com sua música.

A Festa conta também com a participação da banda AM & FM que foi formada a pouco mais de um ano em Oizumi na província de Gunma e é liderada pelo vocalista Marcelinho. A banda leva no repertório músicas nacionais e internacionais. O vocalista revela que está ansioso para o grande dia. ”Essa será a nossa primeira grande apresentação e tem uma galera que vai sair cedo de Oizumi só para nos assistir a nossa banda tocar e isso é muito gratificante”.

A cantora de pop-rock Barbara Hudz, marcará presença, além de outras atrações como o cantor vão levar o melhor da música mpb; Grupos de samba e pagode como: Samba da Comunidade e o Melhores do Samba, também se incluem na adversidade do evento, que trás a Escola de Samba Unidos do Urbana e o Peixe Que Ri.

Este ano a Festa do Brasil abre espaço para diversos grupos de danças que vão agitar os dois dias. Ainda o Sertanejo de Felix Sollo, Sônia e o tradicional pagode do Ramos.

CONFIRA A GRADE DE PROGRAMAÇÃO::..



Sábado, 17 de Junho de 2017

11:00 ~ 11:20 – DJ ALESSANDRO

11:20 ~ 11:25 – MC

11:25 ~ 12:10 – O Peixe Parade

11:45 ~ 11:50 – MC

11:50 ~ 12:05 – Aerofit Dance

12:05 ~ 12:10 – MC

12:10 ~ 12:35 – Open Cerimony

12:35 ~ 12:40 – MC

12:40 ~ 12:50 – Fernando Okada

12:50 ~ 12:55 – MC

12:55 ~ 13:05 – Fábio Kitagawa

13:05 ~ 13:10 – MC

13:10 ~ 13:25 – Vanessa Massaki

13:25 ~ 13:30 – MC

13:30 ~ 13:45 – Desfile de Noivas

13:45 ~ 13:55 – Governador OMURA

13:55 ~ 14:05 – Luziangela

14:05 ~ 14:10 – MC

14:10 ~ 14:40 – Unidos do Urbana

14:40 ~ 14:45 – MC

14:45 ~ 15:00 – Diva Fitness

15:00 ~ 15:05 – MC

15:05 ~ 15:20 – Gustavo Ávila

15:20 ~ 15:25 – MC

15:25 ~ 15:35 – Akauan Tupinamba

15:35 ~ 15:40 – MC

15:40 ~ 15:55 – Capoeira Abadá

15:55 ~ 16:00 – MC

16:00 ~ 16:30 – O Peixe Que Ri Samba

16:30 ~ 16:35 – MC

16:35 ~ 17:15 – Pagode do Ramos

17:15 ~ 17:20 – MC

17:20 ~ 17:40 – Carol Scarf Samba

17:40 ~ 17:45 – MC

17:45 ~ 18:15 – Samba da Comunidade

18:15 ~ 18:20 – MC

18:20 ~ 18:40 – Sônia Forró

18:40 ~ 18:45 – MC

18:45 ~ 19:30 – Felix Sollo

Domingo, 18 de Junho de 2017



11:20 ~ 11:40 – DJ ALESSANDRO DJ

11:40 ~ 12:00 – Unidos do Urbana Parede

12:00 ~ 12:05 – MC

12:05 ~ 12:20 – Memória Capoeira Dance

12:20 ~ 12:25 – MC

12:25 ~ 12:35 – Kangoo Jump Dança

12:35 ~ 12:40 – MC

12:40 ~ 13:00 – M Change RAP

13:00 ~ 13:05 – MC

13:05 ~ 13:15 – Xanda Team Fitness Dance

13:15 ~ 13:20 – MC

13:20 ~ 13:45 – Unidos do Urbana Samba

13:45 ~ 13:50 – MC

13:50 ~ 14:10 – Concurso Garota e Garoto Super Vitrine

14:10 ~ 14:10 – MC

14:10 ~ 14:15 – Kangoo Jump Dança

14:15 ~ 14:20 – MC

14:20 ~ 14:40 – AIEMU

14:40 ~ 14:45 – MC

14:45 ~ 14:55 – Xanda Team Fitness

14:55 ~ 15:00 – MC

15:00 ~ 15:25 – Roberto Casa Nova & Mika da Silva

15:25 ~ 15:30 – MC

15:30 ~ 15:55 – Prato e Faca

15:55 ~ 16:00 – MC

16:00 ~ 16:25 – Mistura de Raça

16:25 ~ 16:35 – Final Garota e Garoto Super Vitrine

16:35 ~ 16:55 – AM & FM

16:55 ~ 17:00 – MC

17:00 ~ 17:20 – Bárbara Hudz

17:20 ~ 17:25 – MC

17:25 ~ 17:45 – Diego Ikuta

17:45 ~ 18:05 – Davi Zew’s

18:05 ~ 18:25 – Dahu

18:25 ~ 18:30 – MC

18:30 ~ 18:45 – Eletro Batidão

18:45 ~ 18:50 – MC

18:50 ~ 19:50 – Luka