Feriado de obon: Trânsito nas rodovias terá pico no dia 11

Começou a contagem regressiva para o “feriado de obon” que é do dia 11 a 16 de agosto. O fluxo de pessoas, neste período, deverá aumentar em todos os meios de transporte.

A previsão de pico para a descida na kousoku douro (rodovia expressa) e shinkansen (trem bala), é no dia 11, quando começa o feriado.

Rodovia Expressa (Kousoku douro)

Como o feriado do Dia da Montanha é na sexta-feira, dia 11, e será imendado com o sábado e domingo, provavelmente, o trânsito será pior comparado ao ano passado. A descida será a partir do dia 11, e a subida começará no dia 13, com pico no dia 15.

Na manhã do dia 11, está previsto um trânsito de 45 km nas rodovias expressas Chuo Jidoushadou, próximo ao Sagamiko Interchange, e Touhoku Jidoushadou, na altura do Yaita Kita Parking Area.

Trem Bala (Shinkansen)

Segundo a JR, Japan Railways, as reservas de assentos no shinkansen apresenta pico no dia 11, para descida, e dia 15, para subida. O Tokaido Shinkansen que sairá da estação de Tokyo no dia 11, de manhã, está com quase todos os assentos reservados.

Via Aérea

As companhias aéreas informaram que as vendas de passagens em vôos nacionais e internacionais, ultrapassaram a do ano passado. Em vôos nacionais, o pico para ida será entre os dias 10 a 12. Foram reservadas 3.569.000 passagens, indicando um aumento de 7% em relação a 2016.

Quem sairá do Aeroporto de Narita, o pico é no dia 11. Para vôos internacionais, são cerca de 746.000 passagens reservadas, um aumento de 8%. O retorno terá dois picos, aqueles que retornam entre os dias 15 ou 16 e 19 ou 20.