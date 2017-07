Famílias de baixa renda recebem doações de alimentos em Yamanashi

YAMANASHI – Com o início das férias escolares e fim da merenda, muitas crianças sofrem por falta de comida em casa. Num país como o Japão, é difícil imaginar essa situação mas é a realidade atual.

Para apoiar as famílias com dificuldades financeiras, no dia 26, foi organizado um mutirão na cidade de Minami Alps, Yamanashi, promovido pelo Food Bank Yamanashi. Esse projeto começou há dois anos.

Os alimentos doados por famílias e empresas serão entregues à pessoas de baixa renda. A previsão é entregar os mantimentos a 530 famílias, durante o verão deste ano.

Alunos do ensino médio, da escola Shirane Kookoo, foram responsáveis de separar e encaixotar os alimentos e comentam sobre a importância do projeto:

“Embalei pensando na alegria que as famílias com dificuldades financeiras irão receber.”

“Temos que ajudar as pessoas necessitadas e ficarei feliz se elas se alimentarem conscientes.”

Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, a taxa de pobreza infantil no Japão é de 13,9%. Vendo esses dados, o grupo que promove esse projeto diz que a doação de mantimentos durante as férias de verão é indispensável.