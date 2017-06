Falso advogado de 81 anos é preso depois de ter trabalhado por mais de 40 anos como profissional da Lei

A Polícia Metropolitana de Tokyo anunciou no dia 14 de junho último que prendeu Kouji Niita, de 81 anos, por prática ilegal de serviços judiciais como advogado e escrivão judicial sem ter o licenciamento legal necessário.

Segundo a Polícia, Niita vem trabalhando há mais de 40 anos como advogado, em serviços judiciais como partilha de bens de herança e remoção de inquilinos que não pagam aluguéis.

Ao ser preso, Kouji Niita confessou os crimes que vem cometendo há décadas e disse que obteve como remuneração cerca de 120 milhões de ienes. O falso-advogado disse que vem provendo a família com as remunerações por serviços judiciais. “Já prestei exames para advogado e tenho conhecimentos a respeito de leis e procedimentos judiciais”, disse o suspeito.

Niita foi preso por ter cometido erros no seu último serviço de partilha de bens, levantando suspeitas do atendente da repartição pública.