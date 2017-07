Neste último domingo (23/07), foi realizado no Zaza City de Hamamatsu (Shizuoka), o Expo Business Japan Gourmet Edition. Contaram com a presença de diversos empresários que puderam participar do evento mostrando seus trabalhos, como a Contém 1g, JI Consulting, Menard, Pamela Minato, up Stage, Rose Corporation, Estelinha, entre outros empreenderes que estiveram no local.

Teve também a participação da escola Alegria de Saber de Toyohashi, que apresentou ao público uma exposição com feira de ciência. Os alunos do nono ano do ensino médio e colegial, mostraram o quanto entendem do assunto, pois, além de esclarecerem todas as dúvidas, apresentaram projetos e experiências científicas, deixando o público super animado com a exposição.

O grupo Ira Shimpo da professora Iracema contagiou os participantes com a apresentação de dança e jump, fazendo muitos dos expositores e convidados entrarem na dança também.

Ofereçam aos visitantes diversos sorteios com brindes, muitas stands gourmet com diversos tipos de comidas e a participação da Master Coach Edilene Muto, que trouxe o tema “mulheres de alto performance”.

O próximo evento do Expo Business Japan 3ª Edição será realizado no dia 17 de Setembro de 2017 no Zaza City de Hamamatsu.

Responsáveis pela realização:

Alexandre Hyodo – CEO e Consultor Sênior da GALAXY TEAM JAPAN.

Aline Takayama – Gerente de Desenvolvimento da Galaxy Team Japan.

Claudia Hajime – Relações Públicas e Oradora da Galaxy Team Japan.

Confira as fotos do evento: