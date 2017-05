EUA vão rever o plano de transferência dos Marines de Okinawa para Guam devido aos recentes lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte

O comandante-em-chefe dos Marines, Robert Neller, declarou no dia 24 de maio último, que o plano de transferir cerca de 9 mil dos 19 mil marines estacionados em Okinawa, para Guam e Hawaii terá que ser revisto devido às mudanças na conjuntura política e militar com os recentes acontecimentos relacionados à Coreia do Norte, e também ao impacto ambiental a Guam.

No dia 26 de abril, o almirante Harry Harris, comandante supremo das forças armadas norte-americanas no Pacífico, havia acabado de anunciar o plano de mudança dos marines à mídia. Dos 9 mil que seriam transferidos de Okinawa, 4 mil iriam para a Ilha de Guam no Pacífico Sul, e 5 mil para Hawaii.

Mas com os recentes acontecimentos,principalmente relacionados aos lançamentos de mísseis norte-coreanos de longo e médio alcance, o plano será revisto.

“O plano é de reduzir dos atuais 19 mil marines para 10 a 11 mil até 2025”, havia dito o comandante nikkei Harry Harris, cuja mãe se chamava Fumiko Ohno Harris.