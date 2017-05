EUA vão fazer o primeiro teste para abater mísseis intercontinentais ICBM lançados pela Coreia do Norte

O Ministério da Defesa dos EUA anunciou no dia 26 de maio último que as forças militares norte-americanas vão realizar, pela primeira vez, um teste do seu sistema de defesa terra-ar para médio alcance (GMD: Ground based Midcourse Defense) para interceptar mísseis balísticos Intercontinentais (ICBM) vindos da Coréia do Norte. O teste será realizado no dia 30 de maio próximo.

O teste teria como alvos, mísseis simulados lançados das Ilhas Marshall, localizado no Pacífico Sul, para serem abatidos por mísseis terra-ar lançados da base de Califórnia.

Os EUA já fizeram 17 testes simulados para abater mísseis inimigos, simulando ataques de mísseis balísticos de médio alcance, mas nunca de ICBMs. Dos 17 testes já realizados no passado, nove foram considerados como tendo atingido resultado satisfatório.

Como os ICBMs atingem velocidades maiores que mísseis de médio alcance, atingí-los com mísseis terra-ar GMD é considerado mais difícil.

O comando das forças militares norte-americano considra que, apesar de a Coreia do Norte ainda estar há alguns anos de distância para desenvolver um míssil ICBM capaz de atingir o território norte-americano, ela está na rota inevitável de conseguir este objetivo.