EUA: primeira viagem do secretário da Defesa será a Japão e Coreia do Sul

EUA (IPC Digital) – O novo secretário americano da Defesa, James Mattis, deve começar suas viagens internacionais por Japão e Coreia do Sul – anunciou o Pentágono nesta quarta-feira (25).

“O general Mattis planeja visitar Japão e Coreia (do Sul) no início de fevereiro”, informou o porta-voz do Pentágono, Gary Ross.

O presidente Donald Trump causou preocupação entre os aliados asiáticos dos Estados Unidos, durante a campanha eleitoral, ao prometer a retirada dos soldados americanos estacionados no sul da Península da Coreia e do arquipélago japonês, a menos que esses dois países aumentem sua contribuição financeira em matéria de defesa.

Essas declarações levantaram suspeitas de que Washington pudesse pôr em xeque seu compromisso militar em uma região onde a China movimenta suas peças e a Coreia do Norte multiplica suas provocações.

SOBRE JAMES MATTIS

Foi nesta sexta-feira (20) que o Senado dos Estados Unidos confirmou a nomeação do general reformado James Mattis como novo secretário de Defesa, e com isso ele foi o primeiro membro do governo do novo presidente, Donald Trump, a receber o sinal verde.

Mattis, de 66 anos é conhecido pelo apelido ‘Cachorro Louco’. É o primeiro militar aposentado a liderar o Pentágono em 65 anos, e sua nomeação quebra a tradição americana de ter um civil no controle das Forças Armadas.

Mattis, considerado tanto por democratas como republicanos um militar de grande valia e até capaz de se opor a Trump se necessário, se distanciou várias vezes na audiência das ideias expostas no passado pelo novo presidente sobre segurança e defesa.

Em 2010, ele chegou ao topo de sua carreira militar ao ser nomeado chefe do Comando Central, órgão responsável pelas operações no Oriente Médio, no lugar do general David Petraeus.

Como chefe do Comando Central, o “Cachorro Louco” dedicou grande parte de seus esforços ao Irã, país ao qual vê como principal ameaça para a estabilidade da região, acima de organizações terroristas como o Estado Islâmico (EI) e a Al Qaeda.

FONTE: ISTO É, UOL