Estudo da Universidade de Shinshu comprova que comer ou tomar laticínios depois de exercícios físicos aumenta a sua massa muscular

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Shinshu (com sede em Matsumoto, Nagano) liderados pelo profesor Hiroshi Nose, 65, divulgou recentemente um relatório sobre a existência de uma forte relação entre o consumo de laticínios após a prática de exercícios físicos e o aumento de massa muscular.

Os pesquisadores trabalharam com um grupo de 37 mulheres durante 5 meses, dividindo-as em dois grupos: As que ingeriam um pedaço de queijo e tomavam dois copos de iogurte após um exercício intervalado de caminhada, e o outro grupo que não tomava nada durante uma hora após a prática do mesmo exercício.

As 37 mulheres realizaram os exercícios intervalados todos os dias durante 5 meses. O grupo de mulheres que se alimentaram de laticínios imediatamente após o exercício intervalado teve um aumento médio da força muscular de 8%. Enquanto que o grupo que não tomou nada depois do exercício, não teve praticamente nenhuma mudança quanto à sua força muscular.

E não é só isso. No primeiro grupo, os genes NFKB1 e NFKB2 cuja atividade causam as reações inflamatórias ligadas à vida sedentária, como colesterol alto, diabetes, etc…puderam ser controladas numa média de 29% e 44% respectivamente.

“Através de uma prática de baixo custo, que é ingerir laticínios após exercícios físicos como caminhada intervalada (repetição de 3 minutos de caminhada rápida e 3 minutos de caminhada mais lenta), pode aumentar a sua massa muscular e prevenir contra ocorrência de doenças ligadas à obesidade e sedentarismo”, disse o professor Nose á uma entrevista à televisão estatal NHK.

O corpo humano atinge o seu pico quanto à sua capacidade muscular entre os 20 a 30 anos. Depois disso, há uma perda de 5 a 10% de capacidade muscular a cada 10 anos. Para sustar esse processo, recomenda-se a prática de exercícios físicos. Mas a simples prática de caminhadas e musculações danifica o seu tecido muscular na primeira hora após a atividade, causado pelo consumo de grande quantidade de glicogênio armazenado no corpo. Ingerir proteína de boa qualidade como o leite e outros laticínios imediatamente após os exercícios físicos evita o desgaste do tecido muscular, além de servir de reforço para a construção de maior massa muscular.