Estudantes que engravidam no Japão são forçadas a deixar os estudos

No Japão, a grande maioria das estudantes que engravidam, deixam os estudos por pressão da própria escola. Mas na verdade, não há nenhuma lei ou regra do governo ou nas escolas que obriguem as meninas a deixarem de estudar quando engravidam.

Se as estudantes que engravidam podem ou não continuar os estudos, depende quase que única e exclusivamente da boa vontade dos professores e do diretor do colégio que a estudante está cursando. E na grande maioria das vezes, eles não tem a menor boa-vontade, como foi no caso com a estudante que mora em Tokyo e hoje já está com 30 anos.

Logo depois de ingressar em um Colégio de Segundo Grau (Koukô) particular, ela engravidou de um colega da mesma série. Ela não quis abortar e ao mesmo tempo queria continuar os estudos, mas os professores foram taxativos: “Não podemos deixar que você seja um mau exemplo dentro da escola”. Ela pediu muito, abaixando a cabeça inúmeras vezes para deixarem ela trancar a matricula por um ano, e depois voltar a estudar, mas não foi ouvida. Ainda fizeram ela escrever uma declaração “pedindo para deixar o Colégio por motivos pessoais”.

Depois disso, a sua vida foi muito sofrida. A sua mãe não permitiu que ela casasse com o pai do seu filho de jeito nenhum. E sem pelo menos o Segundo Grau, não há emprego decente para ninguém no Japão.

Apesar de todas as dificuldades por quais teve que passar, esta ex-estudante de Tokyo conseguiu se formar em Colégio noturno aos 21 anos e hoje está trabalhando como “haken-shain” (empregada de empreiteira) ao mesmo tempo que busca emprego como “sei-shain” (empregado regular, com todos os benefícios).

“Quando tive que deixar os estudos, com 16 anos, eu queria que os professores tivessem me dado pelo menos as informações necessárias para continuar os estudos através de Colégios noturnos ou `a distância”, disse ela.

Kaori Nakajima, que pertence a ONG “Ninshin SOS Tokyo” (Gravidez SOS Tokyo), de apoio `as estudantes que engravidam, explica que “boa parte das adolescentes que engravidam, sofrem de problemas no lar, como violência doméstica. É um ciclo de pobreza gerando mais pobreza, que temos que ajudar a sustar. E a gravidez é um momento importante da vida dessas pessoas em que podemos intervir para tentar reverter a sua tendência para a miséria material e espiritual.

Se agirmos nesse sentido vamos poder um dia a mudar a realidade vigente onde “se engravidar, não se pode mais ficar na escola”.

E isto já está começando, aos poucos, a acontecer. Uma ex-estudante de Kanagawa, hoje com 20 anos, conta que a Escola deu todo o apoio para ela poder ter o nevem e continuar os estudos, liberando-a de aulas de Educação Física, por exemplo. “Nunca ninguém falou comigo em ter que deixar a escola”, conta ela, que continuou a ter apoio dos seus professores mesmo quando casou e foi morar com o pai da criança, que a tratava com violência.