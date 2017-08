Estudante que morava em alojamento morre após ser infectado pela bactéria Neisseria Meningitidis

KANAGAWA- No alojamento de estudantes da Academia de Defesa Nacional que fica em Yokosuka, Kanagawa, um estudante morreu no mês passado após ser infectado pela bactéria Neisseria Meningitidis que causa a meningite meningocócica.

O mesmo tipo de bactéria foi encontrada em dez pessoas que tiveram contato com o estudante. Segundo a universidade, no dia 19 de julho, o estudante começou a passar mal no alojamento e ficou com febre a noite. No dia seguinte, foi ao hospital e acabou sendo internado num hospital da cidade. E no dia 25, seu estado piorou levando a morte.

Segundo o laudo do hospital, ele morreu de doença meningocócica invasiva. Essa doença é ocasionada quando o organismo é infectado pela bactéria Neisseria Meningitidis, que causa sintomas como dor de cabeça, febre, e posteriormente, estado de choque. É uma doença grave, transmissível e fatal se não tratada rapidamente. As chances de infecção aumentam em pessoas com menos de 20 anos.

Foram examinados 76 alunos da universidade e 10 deles, apresentaram a presença da bactéria Neisseria Meningitidis mas não desenvolveram a doença.

Segundo o levantamento feito pela prefeitura de Yokosuka, em outros alojamentos estudantis do Japão também surgiram casos da mesma doença. As chances de contágio aumentam quando várias pessoas vivem no mesmo ambiente.

Para evitar o contágio, sempre lave bem as mãos, se alimente bem e durma parar tirar o cansaço.