Estudante Colegial se entrega à Polícia levando corpo de bebê na bolsa de mão

Na noite de quarta-feira, dia 17 de maio último, por volta das 19 horas da noite, uma estudante colegial de 16 anos se dirigiu sozinha à Delegacia de Polícia de Midori, em Nagoya, levando o corpo de um bebê na bolsa de mão, sendo presa logo em seguida.

Ela chegou à Delegacia de Polícia dizendo que talvez tenha ficado grávida. Durante a conversa com o policial, ela começou a chorar de repente e contar a verdade do que aconteceu.

Segundo o seu depoimento, ela teria tido o bebê por volta do dia 10 deste mês de maio, sozinha, na sua residência, e escondeu o corpo do bebê no seu quarto, até que não pôde suportar mais e resolveu se entregar à Polícia.

O corpo estava embrulhado em uma toalha. A Polícia está fazendo a autópsia do bebê para investigar a causa da morte, no dia 18 de maio. Ao mesmo tempo, pretende interrogar os pais da colegial a respeito do caso.