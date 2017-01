Estudante cai de prédio em Tóquio e morre

O jovem britânico Justin Browning (21), estudava na universidade de Waseda e foi encontrado morto na calçada em uma rua do bairro de Tóquio. Segundo as investigações o jovem teria subido no telhado de um prédio para assistir as comemorações de fim de ano e acabou escorregando do telhado. Justin caiu de uma altura de mais 40 metros. Um taxista disse ter ouvido um barulho muito alto próximo ao carro, e quando olhou pela janela avistou um rapaz caído. Uma amiga de classe que não teve o nome divulgado, disse a policia que Justin costumava se arriscar em lugares altos para fazer filmagens. (Nenhum conteúdo do tipo foi encontrado na sua câmera ou nas redes sociais).

Fonte: telegraph.co.uk