Estrangeiros participam do treinamento promovido pela KDDI Nagoya Daiichi Shiten

Nagoya-shi (IPC Digital) – Lojas da AU situadas em Nagoya e redondeza, ficaram sem mais de trinta funcionários estrangeiros em suas unidades nesta última terça-feira.

O motivo não poderia ser mais construtivo; eles receberam um treinamento especial, preparado pela KDDI Nagoya Daiichi Shiten, com a finalidade de prepará-los ainda mais para oferecer um excelente atendimento aos clientes nas lojas AU.

Esta ação faz parte do aprimoramento da estrutura criada pela companhia para o atendimento ao estrangeiro que vive no Japão.

A abertura das atividades neste dia de aprendizado, foi feita pelo Gerente da KDDI Nagoya, Sr. Takagi, que falou sobre o crescimento da clientela estrangeira nas lojas AU, e enfatizou a necessidade de acolher cada vez mais este público.

O treinamento foi realizado na Central da KDDI em Nagoya, e contou com a participação de 32 jovens funcionários estrangeiros que atuam diretamente nas lojas AU. Uma clara demonstração de que querem crescer profissionalmente, e aproveitam as oportunidades que empresas como a KDDI lhes oferece.

A programação cumprida no treinamento, proporcionou aos participantes, o acesso a dados estatísticos sobre o mercado de consumidores estrangeiros no Japão, dinâmicas individual e em grupo, e muita informação sobre atendimento, produtos e serviços disponíveis nas lojas AU.

O brasileiro Adilson Mukai, sub-gerente na auShop Toyohashi Futagawa, afirma “O treinamento é essencial para aperfeiçoar o atendimento ao cliente; e trabalhar na auShop é ter a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, melhorando também as relações no trabalho, com os companheiros japoneses”.

A Filipina Joe, funcionária da auShop Iwakura diz que gosta muito de atender seus conterrâneos, pois a maioria vão até a loja com o desejo de adquirir o último modelo de um determinado Smartphone, e saem contentes com seus novos aparelhos.

No encerramento o Cônsul Geral do Consulado do Brasil em Nagoya Sr. Felipe Lermen, presente no treinamento, parabenizou a KDDI pela estruturação do atendimento para o consumidor estrangeiro, e agradeceu os atendentes que trabalham diretamente nas auShop, pela dedicação, e acrescentou: “Vocês desempenham um importante serviço, que sem dúvida atende as necessidades dos que vivemos fora de nossos países de origem”

O Diretor geral da KDDI de Nagoya, Sr. Matsumoto, observou a participação ativa, e o sorriso nos rostos dos jovens profissionais durante o treinamento, e pediu à eles “conservem este sorriso quando estiverem atendendo os clientes, certamente eles se sentirão muito bem sendo atendidos por vocês”

Os profissionais Hossoya e Katsunaga da KDDI comandaram o treinamento, com simpatia, e transmitindo muito conhecimento aos participantes.

