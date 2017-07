Estrangeiro com problemas mentais morre após ser amarrado em clínica no Japão

A morte do neozelandês coloca em questão a capacidade dos médicos japoneses em tratar pacientes com problemas mentais.

TÓQUIO- Um grupo formado por membros que incluem advogados e acadêmicos pediram essa semana uma mudança nos hospitais psiquiátricos de colocar os pacientes sob restrição prolongada após a morte de um homem da Nova Zelândia.

Kelly Savage, uma professora de inglês de 27 anos que trabalha no Japão, foi enviada para um hospital psiquiátrico perto de Tóquio, no dia 30 de abril, depois de mostrar sinais de perder contato com a realidade, como gritar e correr, diz seu irmão mais velho, Pat Savage.

Pat, que estava com seu irmão quando Kelly foi hospitalizada, disse que estava preso na cama pelas pernas, pulsos e cintura, embora ele tivesse se acalmado. Ele estava preso durante a maior parte do tempo até que uma enfermeira o encontrou em estado de parada cardíaca 10 dias depois. Ele morreu em outro hospital em 17 de maio.

O resultado da autópsia não foi conclusivo, mas um médico do segundo hospital disse que havia possibilidade de que a restrição física prolongada levasse à parada cardíaca, disse Pat.

Um funcionário da primeira instituição médica, o Hospital Yamato, recusou-se a comentar o caso.

“Nós pensamos que a restrição era desumana e desnecessária no caso de Kelly, mas não tínhamos ideia de que isso poderia causar a parada cardíaca de Kelly”, disse Pat Savage em uma conferência de imprensa em Tóquio.

Ele disse que não estava considerando tomar ações legais contra o hospital, mas os ativistas, no entanto, pediram uma mudança na prática.

O número de pacientes psiquiátricos hospitalizados que foram submetidos a restrições físicas no Japão totalizou 10.682 em 30 de junho de 2014, a última data para a qual os dados estão disponíveis, um aumento duplo de uma década atrás, de acordo com o Ministério da Saúde.

Durante o mesmo período, o número total de pacientes psiquiátricos hospitalizados caiu 11 por cento para 290.406.

Entre aqueles que foram submetidos a restrições, a duração da contenção foi de 96 dias, Toshio Hasegawa, professor da Universidade Kyorin, disse na mesma coletiva de imprensa.

Isso se compara com várias horas a várias dezenas de horas em muitos outros países, disse Hasegawa, que na quarta-feira lançou o grupo de pacientes psiquiátricos, bem como professores e advogados para conscientizar essa restrição e reduzir a prática.

“O que eu gostaria de lhe perguntar primeiro é pensar sobre os sentimentos daqueles que estão morrendo enquanto estão sujeitos a restrições físicas”, disse Hasegawa.

