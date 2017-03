Estilista japonês faz sucesso com meias femininas no Japão ( Veja o vídeo )

Estilista japonês faz sucesso com meias femininas no Japão ( Veja...

O Japão durante décadas foi uma referencia no mundo da moda. O jeito despretensioso de combinar tecidos e cores sempre chamou a atenção dos estilistas. Dessa vez uma meia-calça transada se tornou a ” queridinha ” de estrelas da música como Lady Gaga. A ideia de colocar furos nas meias com interpretações de piercing e corset serviram de inspiração para o designer de moda, Yuri Yumetsuki.



Cada versão das meias tem um preço a mais cara pode custar 6.264 ienes (US $ 56)