Esposa e filhos de nove e seis anos de Policial foram assassinados em Fukuoka

Às 9:15 da manhã do dia 6 de junho último, a Polícia de Fukuoka constatou a morte de três pessoas numa residência da cidade de Ogoori, em Fukuoka-ken: A mãe, Yukiko Nakata, 38, o filho Ryousuke Nakata, 9, e a filha mais nova Miyu Nakata, 6.

Os três têm marcas de terem sido estrangulados pelo pescoço. As duas crianças foram encontrados na cama, enquanto que a mãe, Yukiko, foi encontrada caída na cozinha.

O marido, um policial, havia saído de casa às 7:00 da manhã para ir ao trabalho. Às 8:30, o pai recebeu um telefonema no trabalho, da escola, dizendo que os seus filhos não tinham comparecido à escola. O policial, preocupado, pediu a sua irmã para ir checar na sua residência, quando foram constatados a morte das três pessoas.

O pai testemunhou que os três estavam dormindo quando ele saiu de casa. Segundo a Polícia, os assassinatos teriam ocorrido entre 0:00 às 09:00 do dia 6 de junho.

A Polícia havia anunciado no dia 6 de junho aos jornalistas que a mãe havia matado os filhos para depois se suicidar. Mas ao fazer a autópsia da Yukiko, foi descoberto que a mãe também tinha vestígios de estrangulamento e morte por asfixia. A Polícia pediu desculpas pelo engano e ratificou a informação na madrugada do dia 7 de junho.

A Polícia explicou que o que a levou a cometer o engano foi o fato de que apenas através de checagem visual da aparência externa da mãe, não havia vestígios de estrangulamento. Além de a irmã do policial ter reportado pelo telefone que “Yukiko havia cometido suicídio”, quando a encontrou caída na cozinha.

A Polícia acrescentou que Yukiko tinha ainda marcas de ter sido queimada na cabeça.