Especial Fitness: Tudo para você entrar em forma!

O verão está chegando e você vai ficar parado?

A Super Vitrine traz exclusivamente para você, leitor, a melhor seleção de academias, personais e profissionais para auxiliar você a melhorar a sua saúde e ganhar qualidade de vida.

DIVA FIT

IWAKURA-SHI

A Diva Fit é uma academia exclusiva para o público feminino na região de Aichi-ken e logo estará inaugurando mas uma unidade em Gifu-ken. Uma grande variedade de aulas e em diversos horários. São aulas de Zumba, Pilates, TRX, Jump, Body Pump, Body Fight, Circuitos entre outras modalidades. Temos acompanhamento nutricional e profissionais qualificados. Venha fazer uma aula demonstrativa e torne-se uma Diva.

Aichi-ken, Iwakura-shi, Daichiba-cho, Junki 18-2.

Cel: 090-9917-3096.

Facebook: Vania Luciana



ACADEMIA CARLOS TOYOTA

HAMAMATSU-SHI

A academia Carlos Toyota entrou atualmente com a modalidade inovadora Aero Fight e tem atraído um público que gosta de luta com dança. Além disso, aulas de Taekwondo, defesa pessoal, kickboxing feminino, treinos de jiu-jítsu, MMA e submission. Aulas especiais para crianças a partir de quatro anos, com total suporte e professores qualificados. Faça já a sua avaliação! Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Higashi-ku, Koike-cho 157, 〒435-0056. Cel: 090-8188-3937.

Facebook: Carlos Toyotta

Fan page: Carlos Toyota



CAMALEÃO BRASIL CAPOEIRA

VÁRIOS

A capoeira é uma expressão cultural brasileira que combina artes marciais, música, acrobacias e dança na realização golpes e movimentos rápidos. Como atividade física, a prática da capoeira envolve exercícios aeróbicos (que provocam o aumento de frequência cardíaca e queima de gordura) e anaeróbicos (desenvolvimento muscular), proporcionando flexibilidade, força muscular e resistência física. Em uma hora de aula você pode perder até 700 calorias. Nagoya, Komaki, Iwakura, Kakamigahara. Cel: 090-3886-8782 – Instrutor Pimenta. Facebook: Capoeira Aichi Gifu Japan



FORCE GYM FITNESS

CHIRYU-SHI

A Force Gym Fitness Center está apta a oferecer todos os tipos de transformações. Contamos com uma equipe de profissionais super capacitados. A grande vantagem para nossos membros é o acompanhamento com Personal Trainer, avaliação física e aula de conscientização sem custo adicional.

Aichi-ken, Chiryu-shi, Hiromi 2-63 Hiromi Town.

〒472-0044. Cel: 090-9181-5486, Tel: 0566-87-7066.

Facebook: Force GYM Fitness Center

www.forcegymjp.com

MX FUSION GYM

TOYOTA-SHI

Na MX Fusion Gym você encontra os melhores equipamentos americanos, profissionais qualificados, orientação nutricional, aulas aeróbicas, suplementação esportiva, vestuário e acessórios. Além também de bronzeamento artificial e smoothies protéicos. Seja qual for o seu nível de treinamento, esse é o lugar certo para seus treinos produzirem os melhores resultados.

Aichi-ken, Toyota-shi, Homigaoka 5-1, Fox Town 3F, 〒470-0353. Tel: 0565-43-1633.

Facebook: MX Fusion

www.mxfusiongym.com



AULAS DE PILATES

OIZUMI-MACHI

O Pilates tem se destacado recentemente por ser considerado um exercício inteligente, no qual trabalha o fortalecimento da musculatura profunda, flexibilidade, problemas na coluna vertebral, fortalecimento do sistema cardio-respiratório, amenizando dores, stress e ansiedade. Taciana Betti, fisioterapeuta e pós-graduada em ortopedia, atua em Gunma há 2 anos e recomenda a técnica à crianças, idosos, gestantes, homens e mulheres. O Pilates certamente lhe proporcionará uma infinidade de benefícios.

Academia Infight Japan, Gunma-ken, Oura-gun, Oizumi-machi, Furukori 197. Cel: 090-4520-4610



SANDRA ELOS FIGHT & FITNESS

KARIYA-SHI

Com experiência de 20 anos entre Brasil e Japão a professora e coreógrafa Sandra Matsumoto oferece aos seus alunos aulas de dança de salão em parceria com seu esposo Emilio, zumba fitness e Kangoo Dance. Sendo pioneira no Japão o Kangoo Dance e a sua grande novidade, queima até 800 calorias por aula, fortalece o sistema cardiovascular, os músculos abdominais e dos membros inferiores e é a nova moda entre os praticantes de exercícios físicos. Faça uma aula gratuitamente.

Facebook: Academia Elos Fight & Fitness

Cel: 090-6469-1308

Facebook: Sandra Matsumoto

Cel: 090-6614-2177 (Sandra)



SCORPIONS GYM

IGA-SHI

A Academia Scorpions Gym, considerada a segunda casa de muitos de seus alunos, tem como prioridade a saúde e bem estar. Sua proposta principal é tornar o dia à dia mais fácil, proporcionar um bom condicionamento físico, tirar e corrigir dores e posturas erradas que os serviços em fábricas acabam causando. Além de tudo isso, é um ótimo ambiente para fazer novas amizades, ajuda a ter uma boa saúde mental, tira o stress e por consequência a melhorar a estética corporal. Faça uma visita agora mesmo! Mie-ken, Iga-shi, Morita-cho 1723-2, 〒518-0824. Cel: 080-2613-7935



TIPNESS

OTA-SHI

Desde 1986, mais 119 unidades foram distribuidas em todo o Japão. A Academia Tipness dispõe de um amplo espaço com os mais completos e modernos equipamentos, proporcionando um maior conforto e melhores resultados nos treinos. Além disso, conta com mais de 40 programas diferentes, desde aulas de dança, natação, yoga, aeróbica, artes marciais, etc. Aproveite suas promoções de junho e matricule-se já!

Gunma-ken, Ota-shi, Shimokobayashi-cho, 534-11, 〒 373-0807.

Facebook: TIPNESS

http://tip.tipness.co.jp/shop_info/SHP059/



VANESSA STUDIO DANCE

TOYOHASHI-SHI

Vanessa Massaki é instrutora do Zumba Fitness. abriu o seu tão sonhado “Vanessa Studio Dance” na cidade de Toyohashi. Em seu estúdio ministra aulas de Zumba Fitness, Zumba Step, Zumba Kids e Jump, e recentemente formou-se como Personal Sports Trainer. O VSD é atração confirmada na Festa do Brasil de Nagoya e convida todos à pularem e dançarem.

Aichi-ken, Toyohashi-Shi, Minowa-Cho 2-97, 〒440-0838. Cel: 080-3069-8979.

Tel: 0532-39-8307

Facebook: Vanessa Studio Dance

Instagram: Vanessa Studio Dance



XANDA TEAM FIT JUMP

MINOKAMO

Venha conhecer a Xanda Team Fit Jump. Aulas na parte da manhã e a noite, em Minokamo: Jump, Fit dance, Zumba. Novo local, amplo e com espaço para crianças se divertirem também! As aulas são fáceis de acompanhar, e permitem que qualquer aluno siga os ritmos. Fácil, divertido e emagrece! Estamos te esperando!

Gifu-ken, Kamo-gun, Sakahogi 3 Chome, Sakakura fukata 24, 〒505-0000.

Tel: 070-1628-2211.

Facebook: Alexandra Hosotani

Instagram: xanda_hosotani