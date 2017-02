Escola pede desculpas por comentário racista

OSAKA- O jardim de infância japonês que tem laços com a esposa do primeiro-ministro Shinzo Abe, Akie, pediu desculpas por comentários racista na pagína da escola que a mídia descreveu como um possível discurso de ódio contra coreanos e chineses.

O jardim de infância particular de Tsukamoto em Osaka, foi visitado por Akie Abe e é operado por Moritomo Gakuen, uma instituição educacional que planeja abrir uma escola primária em abril com a esposa do primeiro-ministro como diretora honorária.

A agência de notícias Kyodo informou que o jardim de infância se desculpou depois de se referir a pais “irresponsáveis” sul-coreanos e chineses em sua página na web.

“Pedimos desculpas por expressões sobre estrangeiros que causaram mal-entendidos”, disse o administrador da pagina na web do jardim de infância.



A escola, no entanto, denunciou “artigos injustos, caluniosos e difamatórios com base na Internet sobre esse jardim de infância” e disse que continuaria lutando contra “críticas maliciosas”.

A crítica dos residentes coreanos e do povo chinês é uma característica comum da retórica de direita no Japão, onde a homogeneidade étnica tem sido uma fonte de orgulho para muitos conservadores.

Separadamente, o governo da província de Osaka está considerando se deve agir sobre as expressões depreciativas sobre os coreanos que vivem no Japão e os chineses usados ​​pelo jardim de infância em um documento enviado aos pais dos alunos no ano passado, disse um funcionário do governo de Osaka.

O jardim de infância Tsukamoto tem como objetivo instilar em seus alunos de 3 a 5 anos uma sensação de patriotismo com um currículo centrado nas tradições e cultura japonesas.

Um funcionário do gabinete do primeiro-ministro se recusou a comentar qualquer observação específica da escola porque não as tinha visto.

Mas um funcionário, que se recusou a ser identificado por causa da sensibilidade do assunto, acrescentou: “Quando se trata da questão da discriminação baseada na nacionalidade, etnia ou raça, ela não pode ser tolerada e é extremamente importante ter consideração pelos outros e ter entendimento mútuo. ”

Fonte:Reuters