Equipe de refugiados poderá formar equipe nos jogos em Tóquio em 2020

Os refugiados provavelmente competirão nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Comitê Olímpico Internacional planeja a inclusão de outra equipe de refugiados após a primeira aparição nos Jogos do Rio de Janeiro no ano passado.

O COI revelou sua primeira equipe de refugiados no ano passado em um esforço para aumentar a conscientização sobre o assunto e foi uma das melhores experiências dos Jogos Olímpicos de 2016.

A equipe de 10 membros da Síria, do Congo, da Etiópia e do Sudão do Sul foi destaque depois de marchar como a penúltima equipe antes do Brasil anfitrião na cerimônia de abertura no estádio olímpico.

Os atletas participaram das modalidades do atletismo, natação e judô.

“Já estamos discutindo uma potencial equipe de refugiados para o Tóquio 2020”, disse o porta-voz do COI, Mark Adams.

“Queremos fortalecer nossos esforços com as Nações Unidas”.

Adams disse que era muito cedo para falar sobre o tamanho da equipe, dado o processo complexo de seleção, com os refugiados para o Rio sendo localizado em campos espalhados por todo o mundo.

Mais de um milhão de refugiados entraram na Europa apenas em 2016 enquanto fugiam da luta no Oriente Médio e em outros lugares.

Milhões mais estão alojados em campos em países de todo o mundo, tendo escapado de guerras ou conflitos armados em seus países de origem.