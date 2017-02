Encontro reúne “amantes da fotografia” em Gifu

Nesse último domingo (5/2), o fotógrafo Alex Santos organizou um encontro fotográfico onde os participantes puderam esclarecer diversas dúvidas da área fotográfica como qual equipamento comprar, como começar, e como funciona o mercado de trabalho aqui no Japão, além de outros assuntos sobre o tema.



Vieram pessoas de várias regiões do Japão, e puderam participar além dos que estão iniciando na fotografia, os que já tem experiência e já trabalham na área.

“Muitos gostam de fotografia e não sabem nem por onde começar, ou qual equipamento comprar…além disso, ainda falta uma coisa que considero muito importante no inicio, que é o incentivo, principalmente da família. Participaram muitos casais, cujo o marido ou a esposa fizeram questão de participar para incentivar o companheiro.” Diz Alex.Essa foi a segunda edição, e Alex diz que pretende continuar promovendo esse tipo de encontro porque acha que é importante a pessoa estar preparada para entrar na área da fotografia, seja profissionalmente, ou apenas como um “hobby”.



A participação não teve custo algum e foi disponibilizado um “Coffe Break” aos participantes, além de sorteios de brindes.

A próxima turma do curso de Introdução à Fotografia Digital começa no dia 12 de Março, e as inscrições estão abertas!

Informações: 080-3655-6744 Alex (alekins@gmail.com)