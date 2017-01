Encontro fotográfico reunirá amantes da fotografia em Gifu

No próximo dia 5 de Fevereiro o fotógrafo Alex Santos promoverá um encontro fotográfico para amantes da fotografia. Essa será a segunda edição do encontro, e o objetivo é orientar aqueles que gostam de fotografar, têm interesse em aprender, mas não sabe por onde começar.

A cada ano a fotografia vem se popularizando e em decorrência do forte desenvolvimento tecnológico alcançado pelas indústrias, a câmera fotográfica tornou-se um bem de consumo de relativa acessibilidade à população. Com custos reduzidos e com uma forma cada vez mais compacta, a câmera fotográfica é um objeto presente no cotidiano da sociedade, tendo deixado, há tempos, de ser item exclusivo de profissionais da área.



“Muitas pessoas me procuram com dúvidas sobre fotografia e equipamentos, e pensando nisso resolvi promover esse encontro para tentar esclarecer essas dúvidas e orientar as pessoas sobre a profissão. Algumas das pessoas que participaram do primeiro encontro, se inscreveram no curso e hoje já estão fotografando!” Diz Alex.

O encontro será realizado na cidade de Kani, em Gifu e a participação é gratuita! Para reservar uma vaga, basta ligar para 080-3655-6744 (Alex), ou enviar um e-mail com o nome e o número de telefone para o e-mail alekins@gmail.comO número de vagas é limitado!