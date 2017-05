Encontrados todos os quatro tripulantes do avião das Forças de Defesa que estava desaparecido em Hokkaido

O Ministério da Defesa do Japão divulgou na tarde do dia 16 de maio último que todos os quatro tripulantes do avião das Forças de Defesa (Jieitai) que haviam desaparecido em Hokkaido foram achados. Por volta das 16:00 os quatros foram levados em ambulâncias das Forças de Defesa para o Hospital da Base de Hakodate. Às 17:00 do dia 16 de maio, o governo ainda não havia divulgado o estado de saúde dos tripulantes achados, nem se estão vivos ou mortos.

No dia 15 de maio, às 11:23 AM, um avião de reconhecimento LR2 da Força de Defesa Aérea Japonesa partiu de Sapporo com destino a Hokodate (Hokkaido) para ir buscar um paciente de emergência e levá-lo para Sapporo, atendendo a uma demanda do governador de Hokkaido. O avião estava previsto para chegar em Hakodate às 11:50, mas a 33 km do aeroporto de Hakodate, o avião desapareceu do radar.

As buscas começaram imediatamente, na tarde do dia 15, mas os pedaços do avião só vieram a ser achados às 10:40 da manhã do dia 16 de maio. O local onde os pedaços foram encontrados fica numa montanha (Hakama-goshiyama) a 30 km do aeroporto de Hakodate. Segundo o Ministério da Defesa, a busca estava sendo realizada por 1.700 homens das Forças de Defesa e 140 membros do Corpo de Bombeiros e da Polícia. Vários aviões e helicópteros foram utilizados para os trabalhos de busca e resgate.

O local é habitado por Ursos Higuma, e estava chuvoso e frio. Pelo tamanho reduzido dos pedaços do avião e o raio da distância em que foram achados, presume-se que o impacto tenha sido muito forte.