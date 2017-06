Encontrados pedaços de pele do Policial na unha da esposa assassinada em Fukuoka que indica intensa resistência no momento do crime

No caso em que a mãe, Yukiko Nakata, 38, e os filhos Ryousuke, 9, e Miyu, 6, foram encontrados assassinados na residência em Oogori-shi, Fukuoka, no dia 6 de junho último, a Polícia divulgou que pedaços da pele do Policial foram encontrados debaixo das unhas de Yukiko, o que é uma evidência de intensa resistência da esposa no momento do crime.

O fato de haver fratura no osso do pescoço da esposa também seria uma evidência de que houve “forte intenção de matar”.

Um repórter do jornal Mainichi entrevistou uma vizinha que disse ter ouvido “um grito de mulher muito alto” por volta das 22:22 horas da noite do dia 5 de junho, que teria dado para ouvir mesmo com as janelas fechadas.

O suspeito do crime de ter matado a esposa e os filhos é Mitsuru Nakata, 38, policial lotado na sede do Departamento de Polícia de Fukuoka desde 2016. Ele entrou para a Polícia em 2002.

O Policial tem negado o crime de assassinato da esposa, dizendo que “não fiz nada disso”(Sono you na koto wa shiteinai). Em relação à morte dos filhos, ele disse: “não sei” (shiranai).

Ele é suspeito também de ter forjado o suicídio da esposa colocando um fogareiro de carvão na cozinha, que inclusive queimou a cabeça dela (o fogareiro de carvão, “rentan” é frequentemente usado no Japão para suicídios a gás carbono). Quando a irmã do Policial chegou ao local do crime, encontrou a cozinha completamente cheia de fumaça.

Quando Mitsuru foi perguntado sobre a morte dos familiares, a primeira coisa que disse foi que ele havia saído de casa às 6:45 da manhã quando “a esposa e os filhos ainda dormiam”. Disse também que a esposa estava tendo problemas com a criação dos filhos e estava sofrendo com isso, o que levou os investigadores a concluir erradamente que foi um caso de suicídio da mãe, que teria matado os filhos antes dela própria se matar.