Encontrados os corpos de todos os sete tripulantes desaparecidos do destróier norte-americano que colidiu com cargueiro

Segundo a Marinha norte-americana, os corpos de todos os sete tripulantes que estavam desaparecidos, do destróier norte-americano Fitzgerald, foram encontrados na manhã do dia 18 de junho, domingo, na área de dormitório do navio de guerra, que havia ficado inundado com as avarias causadas pela colisão.

Navios e helicópteros da Guarda Costeira Japonesa estavam realizando missões de busca dos tripulantes que poderiam ter caído ao mar com a colisão.

A Colisão do destroyer norte-americano, de 8.315 toneladas e 154 m de comprimento, com o cargueiro de containers filipino, ACX Crystal, de 29.060 toneladas e 222,6 metros de comprimento, aconteceu na madrugada do dia 17 de junho último, sábado, a 20km da costa de Minami-Izu-chou, Shizuoka.

No acidente, o destróier dos EUA ficou seriamente avaliado, com sete desaparecidos e três feridos, entre eles o capitão do navio, que foram transportados de helicóptero para um hospital de Yokosuka. Por outro lado, o cargueiro filipino, de dimensões e calado bem maiores, praticamente saiu ileso da colisão, com apenas um “leve arranhão”.

Apesar de o direito de investigação priorizar a Marinha norte-americana, por se tratar de navio militar em serviço, a Guarda Costeira Japonesa também investiga as causas da colisão, e considera a possibilidade de indiciar o capitão do cargueiro filipino, que pode ter sido o culpado deste grave acidente.