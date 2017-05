Empurrou um transeunte na estação de trem e foi preso por tentativa de assassinato

Por volta das 23:00 da noite do dia 27 de maio último, um homem embriagado discutiu com três transeuntes na Estação de Shibasaki, da Linha Keio e deu um empurrão em um deles em direção à linha do trem. A vítima bateu a cabeça em trem que havia acabado de dar a partida e ficou gravemente ferido, com fratura craniana. O agressor foi preso por tentativa de assassinato.

A Estação de Shibasaki fica no Município de Choufu, em Tokyo. O agressor se chama Hirowo Kondou, 43, e é trabalhador de construção. Ele discutiu com três pessoas a quem não conhecia, sob pretexto de que o corpo deles havia se chocado com o dele (Omae sakki butsukattadarou?). A vítima que teve fratura no crânio tem 29 anos.

Depois de preso, o agressor tem negado o crime dizendo: “não fiz nada e vocês querem me prender?”.