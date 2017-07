Empreendendo no Japão: Mitsuru Nasuno – A importância da prevenção de doenças, de forma natural

Nagoya-shi (IPC Digital) – “Depois de seis anos inserido no sistema da marinha brasileira, decidi que estava no lugar errado” Assim começou a narração de Mitsuru Nasuno, um brasileiro que veio ao Japão no ano de 1990 com o apoio de seu pai, que lhe disse: Faça uma escolha que se sinta bem.

Hoje à frente da Nasuno Seitai, localizada na cidade de Nagoya, Nasuno como é mais conhecido, diz que a escolha da Quiropraxia e técnicas como o Seitai, traz muito sentido à sua vida.

Formado pela JCA- Japan Chiropractic Association, iniciou sua vida profissional nesta área em 2000 trabalhando em saunas públicas e atendimento domiciliar, e posteriormente no Espaço Hirose Seitai chiropratic.

Empregando várias técnicas nos atendimentos, foi adquirindo cada vez mais, conhecimentos, e tornando-se mais sensível às necessidades de cada cliente.

Tudo isso permitiu que no ano de 2010, ele fundasse a Nasuno Seitai, que atualmente conta com uma clientela fiel, formada por japoneses e estrangeiros.

“Na verdade, eu gostaria de atender mais brasileiros, pois conheço muito bem suas necessidades” diz Nasuno. Segundo o terapeuta, o brasileiro ainda não tem o hábito de recorrer as massagens como uma prevenção de doenças e dores em geral. “Os brasileiros só procuram ajuda quando está com dor, e não é pouca dor não. Por isso é importante falar sempre da prevenção, para as pessoas procurarem ajuda antes do problema aparecer ou agravar.”

Como a Quiropraxia trata da região neuro-músculo-esquelético, que são basicamente problemas na articulação, seja de tendões, músculos, ligamentos, disco intervertebral, é uma terapia preventiva ideal para quem trabalha fazendo movimentos repetitivos, ou sentado por longas horas.

Caso não tenha sido feita a prevenção, procure a ajuda de um quiropraxista, se você estiver sofrendo com um destes problemas, pois a técnica irá cuidar da raiz (causa) e não apenas do sintoma.

Dor nas costas

Dor de cabeça e enxaqueca

Dor no pescoço

Dor na coluna

Dor nos ombros

Dor nos braços

Dor na pelve (bacia)

Dor no quadril

Este slideshow necessita de JavaScript.

Nasuno, diz também que o Seitai é uma técnica muito eficaz, e que pode nos ajudar em muitos casos, entre eles estão: Pinçamentos de nervos da coluna, vértebras deslocadas, torções de joelhos e tornozelos, tendinites causadas por movimentos repetitivos, bursite, ciática, dores na coluna, lombalgia, má digestão, estresse, torcicolo e até mau hálito, e enfatiza que devemos usar estas e outras terapias como prevenção, evitando assim doenças e ingestão exagerada de medicamentos, que por muitas vezes é feita até sem prescrição médica.

Nasuno diz que nos seus atendimentos, ele faz uma avaliação da postura do cliente, e se for necessário, recomenda um alinhamento com a técnica de estalar as juntas, que obviamente aplica somente se a pessoa estiver de acordo. Ele afirma que se feita em conjunto com massagens é um tratamento que garante uma ótima qualidade de vida. Também indica a auriculoterapia como tratamento complementar, para harmonizar o corpo e melhorar o equilíbrio do organismo.

E finaliza a entrevista dizendo que empreender no Japão é gratificante, porque a economia estável, permite que o foco seja o aprimoramento profissional, garantindo um atendimento honesto e de qualidade ao cliente.

NASUNO SEITAI

〒460ー0008 Aichi-ken Nagoya-shi Sakae 4-7-7 Towa Mansion Princess Sakae 203

Tel.: 090-5638-1637

Horário de atendimento:

Fechado:

Google mapa: https://goo.gl/maps/uG6EXU65v5u

