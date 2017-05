Empreendendo no Japão: A história de Wadiston Moronaga

Muitos brasileiros chegam ao Japão com várias ideias na cabeça. A grande maioria vêm com intuito de apenas guardar dinheiro e ir embora, porém com o passar do tempo, muitos desses, acabam desistindo de voltar para o Brasil e resolvem criar raízes no Japão.

Alguns se estabilizam nas indústrias tornando-se funcionários diretos das empresas, enquanto outros buscam empregos fora das fábricas.

Porém uma boa parte da comunidade estrangeira passou a trabalhar por conta, se dedicando ao empreendedorismo.

Alguns abriram a própria empresa, outros são autônomos e trabalham em casa.

Seja com prestação de serviços ou vendas de produtos, o e-commerce (vendas pela internet) no Japão têm crescido a cada dia, possibilitando aos estrangeiros, uma oportunidade de trabalhar com aquilo que gosta.

Conheça a história do empreendedor Wadiston Moronaga.

Nascido em Minas Gerais, veio ao Japão pela primeira vez em 1990. No início como não dominava o idioma japonês, comprou dicionários, fez Kumon e hoje se vira muito bem com a língua e até ajuda alguns amigos com traduções.

Trabalhou nas indústrias japonesas por um bom tempo, mas decidiu largar o emprego em fábricas e passou a trabalhar em um açougue na cidade de Komaki. Lá, começou a ficar conhecido pelos clientes e, após anos trabalhando no mesmo açougue, percebeu que havia possibilidade de começar a trabalhar por conta própria. No início, Tom (como é conhecido pelos amigos), prestava serviços com mudanças, jogava lixos e até limpava casas e apartamentos quando alguém se mudava. Com o passar do tempo, teve seu trabalho reconhecido pelos amigos e passou a ter credibilidade e muita procura nos serviços prestados.

Decidiu que era hora de se especializar em algo e passou a estudar tudo sobre refrigeração com o seu tio que já atua no ramo há mais de 35 anos. Tom foi ganhando sua clientela e hoje com indicações de amigos e anúncios na revista e internet, tem conquistado seu público, que sempre o chama para fazer mudança, ou instalação e desinstalação de ar. No verão, se dedica mais nos trabalhos com ar condicionado, pois a procura é maior. Porém jamais deixa de atender aos pedidos de seus clientes com os demais serviços.

São ao todo, oito anos de experiência no ramo do empreendedorismo e o mineiro ama o que faz, pois além de conhecer muitas pessoas, acredita que todos têm sua chance e espaço para crescer e realizar o próprio sonho, mesmo sendo no Japão. Basta querer.

“Aprenda a se conhecer e aposte nos seus talentos. Empreender no Japão, é se arriscar, ter perseverança, muito foco e sempre ter bom ânimo”.

