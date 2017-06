Empreendendo no Japão: A história de Michele Tamaoki

Mãe, esposa, dona de casa e empreendedora. Michele Tamaoki veio ao Japão em 2001. Porém em 2007 decidiu se especializar em uma profissão que pudesse aumentar a renda da família. Começou a fazer curso de estética e manicure. Passou a atender suas clientes na sua residência. Com o tempo, largou o emprego em fábrica e começou também a ministrar cursos de manicure. Voltou ao Brasil na época da crise, mas aproveitou seu regresso para se especializar em outras áreas, como Depilação, Desing de Sobrancelhas, Massagem Relaxante, Drenagem Linfática, Maquiagem, Escovas Progressivas e Tratamentos Capilares.

Em 2014 decidiu mais uma vez voltar ao Japão. No início, voltou para as fábricas e atendia suas clientes nos finais de semana. Mesmo já atuando com estética, ainda se sentia triste ao se lembrar de todos os investimentos em cursos que fizera e não poder exercer em período integral. Michele queria mais. Queria poder trabalhar somente com aquilo que gostava, pois almejava crescer e alcançar os objetivos dos quais sempre sonhou.

Quando comentava com algumas pessoas sobre a possibilidade de sair da fábrica e voltar a trabalhar somente com atendimento ao cliente, ouvia muitas críticas, pois muitas delas diziam que não daria certo. Isso a deixava insegura a ponto de sempre desistir dos seus sonhos. Durante um ano, trabalhou de domingo a domingo, sem folgas. A rotina desgastante entre operária, atendimento nos finais de semana e as tarefas de casa, a deixaram no limite do cansaço e estresse. Foi daí que resolveu que era hora de sair da fábrica para tentar apenas trabalhar como empreendedora, pois acreditava que se não arriscasse, nunca saberia se daria certo.

Com o apoio da família, pediu demissão e atualmente trabalha prestando serviços de manicure, tratamento capilar e progressiva. Voltou a ministrar cursos de manicure também. Em maio desse ano, em parceria com sua amiga e maquiadora Pamela Messinetti Minato promoveram o Evento Maio Rosa, com o objetivo de ajudar mulheres a recuperarem a autoestima. Receberam também diversos profissionais na área da beleza que participaram do evento gratuitamente, oferecendo seus serviços. Todos os atendimentos foram gratuitos e todas as convidadas saíram felizes.

Michele é muito grata ao seu esposo, pois ele sempre a apoiou. A manicure lembra que na época do curso, ele a levava de carro e passava o dia todo dentro veículo esperando o curso terminar. Nas horas em que ela estava atendendo, cuidava das crianças e fazia comida.

Nossa entrevistada deixa uma mensagem para todos que leram sua história e querem uma inspiração para crescer cada vez mais. (Autora Renata Mendes)

“Na vida sempre temos barreiras, mas o mais importante é passar por cima delas e vence-las! Devemos ultrapassar dificuldades, vencer os medos e ir adiante. Pode ser que na trajetória da vida, surjam muitas dificuldades para o impedir de chegar ao pódio, mas mesmo diante desses problemas, você não deve se curvar! Deve erguer a cabeça e vencer os obstáculos que aparecem. Quem faz a diferença somos nós e, quem nos impede de ir mais além, também somos nós. Portanto, se levante e siga em frente, pois na caminhada da vida existem muitos espinhos, mas não deixe que eles te sufoquem. Atualmente vence quem é criativo e inovador. Creia nisto e acredite no seu potencial.”

