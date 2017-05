Educação em 1º Lugar: 2ª Feira de Educação de Hamamatsu

No dia 16/04, terça-feira passada, na sede do Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu, o senhor Cônsul-Geral José Antonio Gomes Piras coordenou a primeira reunião para tratar de como se dará a próxima Feira de Educação de Hamamatsu. O evento tem como objetivo principal estimular os brasileiros aqui residentes a darem continuidade aos estudos, para isso diversas instituições de ensino, brasileiras e japonesas, foram convidadas para participarem, entre elas universidades, escolas profissionalizantes, escolas de ensino médio e de idiomas. O evento contará, também, com a participação de instituições financeiras que viabilizam o acesso a crédito estudantil, inclusive para se estudar fora do Japão.

O evento será uma excelente oportunidade para todos conhecerem de perto todas as opções oferecidas, aqui no Japão, para dar continuidade aos estudos.

Acompanhem, em breve estarei informando maiores detalhes sobre o evento.

Local da Feira de Educação de Hamamatsu: CREATE Hamamatsu

Endereço: 〒430-0916 Shizuoka-ken Hamamatu-shi Naka-ku Hayauma-cho 2-1

Data e horário: 13/08/2017 – Das 11:00h às 16:00h – Entrada franca.