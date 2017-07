E-commerce: Os Empreendedores de Sucesso no Japão. Conheça mais!

O número de empreendedores autônomos brasileiros tem crescido muito no Japão. Pessoas que usam a internet, não somente como perfis pessoais, mas também como ferramenta de trabalho. Seja no Facebook, Instagram, YouTube ou site, muitas pessoas passaram a vender ou prestar serviços à comunidade, para aumentar a renda da família.

Alguns, já saíram das fábricas, outros ainda continuam trabalhando nas indústrias japonesas, porém intercalam os trabalhos diários com o empreendedorismo.

De acordo com a maioria dos vendedores autônomos, a divulgação e a publicação na internet precisa ser constante. Muitos deles acreditam que a internet ajuda, porém a publicidade em outras mídias são necessárias para se obter um retorno maior. Seja com panfletagem, cartão de visitas, anúncios em revistas e patrocinando eventos. Além disso, a visibilidade e a credibilidade ao público melhora, já que muitas pessoas ficam com receio de comprar com pessoas desconhecidas.

A Revista Super Vitrine vem abrindo espaço para o pequeno e médio empreendedor com a intenção de ajudá-los a expandir seus negócios.



Mommy’s Paradise

Roupas

A loja conta com uma grande variedades de roupinhas infantis, importadas diretamente do Brasil. Sapatinhos artesanais, acessórios para cabelo, saídas maternidades, macacões, bodies, camisetas, roupas de banho tal mãe e tal filha(o), etc… Todos os produtos são de alta qualidade e proporcionarão conforto para o seu bebê ficar ainda mais lindo. Confira já esta variedade de produtos e as novidades que virão para você montar o enxoval do seu bebê.

Cel: 080-4359-1102 (Fernanda), 080-4476-1812 (Eliézer),

E-mail: mommysparadisejp@gmail.com

Facebook: Mommy’s Paradise



Saskestorejapan

Games

Sentindo a necessidade do público gamer latino residente no japão, o Sr. Sasuke(Ceo) da SaskeStoreJapan efetua a importação de jogos, consoles, edições de colecionadores e artigos para gamers do mundo todo, negociados diretamente com os fabricantes e distribuidores da Sony(PS4), Microsoft(Xbox) e Nintendo. A empresa garante games e consoles com região livre e suporte para as línguas português e espanhol.

Visando facilitar os clientes nas vendas efetuas em seu website ou redes sociais, a saskestorejapan disponibiliza de diversas formas de pagamento e entrega com transportadoras confiáveis para trazer credibilidade e comodidade aos clientes.

Mencione que leu esse artigo na revista para ganhar 5% de desconto e um brinde exclusivo. Válido para qualquer compra efetuada nos meses de julho e agosto.

Website: www.saskestorejapan.com

Tel: 0463-68-8016 (WhasApp, LINE)

Facebook: Saskestorejapan



Vício Feminino

Roupas e lingeries

Na loja virtual Vício Feminino você pode encontrar o que procura para as mais diversas ocasiões. Pensando sempre em realçar a beleza feminina, disponibilizam os mais diversos modelos de roupas e lingeries, além de cosméticos que são selecionados e trazidos diretamente do Brasil, e também outras regiões. Além de oferecer os preços e formas de pagamentos mais acessíveis, com apenas alguns cliques você pode ter todos os produtos no conforto da sua casa no dia e hora marcada.

Cel: 080-3388-2364

Fan page: Vício Feminino

Facebook: Gislaine Katayama



Garota Nacional Fashion

Moda

É uma loja especializada em Moda Brasileira que traz muitas novidades pra te deixar sempre linda e na moda. Trabalham com peças de pronta entrega e por encomenda. Conta sempre com uma variedade de looks fashion, despojados, delicados, e todas as peças de ótima qualidade. Sempre agradando a todas as clientes. Curta sua página no Facebook e fique por dentro de todas as novidades!

Facebook: Garota Nacional Fashion



Sumie Lingerie

Roupas e lingeries

A loja conta com uma grande variedade de modelos de lingeries de alta qualidade e conforto, sem perder a sensualidade ou delicadeza. A Sumie Lingerie possui também uma sessão especial de lingeries e roupas Plus Size que para que você possa sempre estar linda e poderosa. Então lembre-se: Moda Íntima brasileira, Moda Plus Size e Moda íntima Plus Size, produtos Victoria’s Secret e Natura, você encontra na Sumie Lingerie.

Facebook: Sumielinge



Lady of the Rings

Bijuterias

Você sempre linda com as bijuterias e jóias da Lady of the Rings. A loja conta com uma grande variedade de lindos anéis, brincos, pulseiras, braceletes, colares, camisetas, bolsas, relógios, porta jóias e etc. Tudo de ótima qualidade e um excelente preço que caberá em seu orçamento. Curta a página no Facebook, receba mais informações e participe dos sorteios.

Cel: 090-3542-2625

Facebook: www.facebook.com/ladycleorings/



Estampaki Personalizados

Produtos Personalizados

Conheça a Estampaki Personalizados e presenteie quem você ama! Você encontrará uma ampla variedade de produtos diferenciados e personalizado com sua foto, imagem e/ou mensagem, como: Caneca de chopp, caneca mágica, caneca branca de porcelana, camiseta, quebra-cabeça, almofada, foto estampada no cristal, relógio de mesa, chinelos, cortina e tapetes. Presentes a partir de ¥1000. Curta a página no facebook e conheça seus produtos. Uma forma diferente de presentear.

Cel: 090-6396-8371 (WhatsApp)

Facebook: estampaki personalizados

Instagram: @estampakipresentes

Ellieme Boutique

Roupas, acessórios e cosméticos

Ellieme Boutique é uma loja virtual, com atendimento exclusivo. Elaborada para trazer praticidade a todos, sua loja disponibiliza produtos de diversas categorias, como maquiagens, acessórios, roupas kids e Plus size. Produtos do Brasil e do Estados Unidos também são possíveis de se encontrar. Além disso, você poderá encontrar videos exclusivos dos produtos a venda no canal da loja no YouTube (Ellieme Boutique). Confira e fique por dentro de todas as novidades! Faça a sua compra e receba no conforto de sua casa! Envio disponível para todo o Japão.

Cel: 090-6578-7081

Facebook: ElliemeBoutique

YouTube: Ellieme Boutique

Instagram: @ellieme.boutique



Max TAKAO PC’s

Celulares & tablets

O iPhone quebrou? Com o Max Takao você terá todo o suporte que precisa! São mais de 7 anos de experiência em manutenção, atendendo brasileiros e latinos por todo o Japão. Consertos de iPhone, iPad, Mac, Windows. Troca de tela e bateria. Vendas de aparelhos e acessórios. Conheça mais sobre a empresa e fique por dentro de todas novidades e promoções.

Cel: 080-4960-5807

Facebook: Max Takao

Facebook: Max Takao Pc’s

Coisas de Mulher

Roupas, acessórios e cosméticos

Pra você que gosta de se vestir bem e quer sempre estar na moda, conheça a loja virtual Coisas de Mulher. Com mais de 5 anos em vendas online, a loja dispõe de roupas femininas, roupas plus size, acessórios, moda fitness, lingeries, moda praia e maquiagens. A Coisas de Mulher oferece ao público produtos com qualidade e preço acessível. Atendimento rápido e com credibilidade. Confira já!

Cel: 080-3516-6408

Facebook: Erica Itakura

Facebook: C.M.I JAPAN

E-mail: ericaita25@hotmail.com

Adriano Carsudo Silva

Celulares & tablets

Especializado em vendas de iPhone, iPad, Tablet Galaxy e chips desbloqueador de iphone, Adriano Carsudo Silva traz a solução para o que você procura. Produtos novos e seminovos de alta qualidade e preço baixo. Compra também smartphones e tablets usados. Envio disponível para todo o Japão, independente da região, via Takkyubin.

Facebook: Adriano Carsudo Silva

Cel: 090-6643-6670

Compre Fácil

Prestação de Serviços

O Compre Fácil foi criado com o intuito de ajudar a comunidade no Japão, que não possui cartão de crédito, mas desejam comprar produtos pela internet. A internet dispõe de diversos produtos e serviços que muitas vezes não se encontra em um estabelecimento físico. Oferecemos suporte nos trâmites para pessoas que querem comprar ou solicitar serviços online, porém não sabem ler, ou preencher o cadastro no site. Fazemos traduções de documentos.

Fan Page: CompreFacilJapan

Website: https://www.comprefaciljapao.com/

HERBALIFE

Nutrição

Há 2 anos trabalhando com a Herbalife, empresa que está no mercado há 30 anos e é distribuidora em mais de 90 países, Gleice Azfu atua como supervisora. Os famosos shakes da Herbalife possuem 23 vitaminas e sais minerais fortalecerão seus músculos, e trarão mais energia e saúde. Experimente você também, pois os melhores nutricionistas recomendam!

Cel: 090-9893-9592

Facebook: Gleice Azifu

Total linda

Roupas & Acessórios

Criada por uma equipe que já atua no ramo de vendas em internet desde 2008, a loja virtual Total Linda nasceu há 2 anos atrás com o total empenho em trazer vários produtos de excelente qualidade e preços super acessíveis. Preocupados com a satisfação dos seus clientes, vendem roupas de todos os tamanhos, desde o PP até 5XL, calças leggings, roupas infantis, acessórios, calçados e maquiagens. Visite o site e confira já!

Website: www.totallinda.com

Facebook: totallindaa

Instagram: totallinda



TONKATO FOTÓGRAFO

Fotografia

Eternize os melhores momentos da sua vida, pois a fotografia é um instante de vida capturado para a eternidade. Com vasta experiência em fotografia, Elton presta um serviço de qualidade em coberturas fotográficas para eventos, aniversários, estúdios, externas, pets e gastronômica.

Preços a partir de ¥10.000! Entre em contato e conheça o seu trabalho.

Cel: 080-3668-9940

Facebook: tonkatofotos

E-mail: eltonkato@ezweb.ne.jp



Corpo e lá Pelle

Estética

Especializada em estética corporal e facial a clínica oferece uma gama de procedimentos estéticos, como: Depilação com cera quente e definitiva; peeling químico, ultra-sônico; cavitação, rádio frequência, massagens pra levantar o bumbum e afinar cintura; Tratamento com (Criolipólise), congelamento e destruição das gorduras localizadas; e ainda oferece também um tratamento facial com rádio frequência aos clientes que aderirem pacotes de tratamento corporal ou facial. Atendimento na região de Osaka.

Cel: 090-6059-9907

Facebook: Corpo e Lá Pelle

Facebook: Jessica Shimizu Esteticista



Lia Fuji Books

Sebo de livros e Cds

LIA FUJI BOOKS é um sebo online especializado em livros, revistas e CDs (novos e usados) de línguas estrangeiras. Em seu acervo constam mais de 2000 títulos de diversos gêneros. O envio é rápido e trabalham com diversas formas de pagamento. Caso haja um pedido e não tenha no estoque, eles fazem encomendas para que seus clientes sintam-se sempre satisfeitos.

Cel: 090-9228-1015

Facebook: LIA FUJI BOOKS JAPAN



The Lux

Roupas, Acessórios e Cosmésticos

A The Lux trabalha com produtos importados, maquiagens, acessórios e moda praia. Oferece aos seus clientes uma vasta variedade de produtos de qualidade e preço acessível. Encomendas disponíveis para todo o Japão via takkyubin. Conheça a loja virtual e fique por dentro de todas as novidades e promoções.

Cel: 070-1401-1985 (Juliana)

Facebook: Lux Garimpo

Fan Page: The Lux



Juliana Nakamura

Cosméticos

Marcas como: O Boticário, Natura, Marcyn, Lupo, Esbelt, Água Doce, Duloren, De Millus, e muitas outras são algumas das mais procuradas na Loja Virtual da Juliana Nakamura. Cosméticos e lingeries de alta qualidade para pronta entrega ou encomenda. Envio disponível para todo o Japão via takkyubin. Conheça a loja virtual e confira seus catálogos. Fique por dentro das novidades e promoções!

Cel: 090-3444-4262

Facebook: Juliana Nakamura



Atitude

Consultoria Espiritual

Atitude, só te falta isso para ser feliz com o seu amor. A Mãe Mada trará a pessoa amada de corpo e pensamento aos seus pés. Pare de sofrer!

Mãe Mada

Contatos de Agosto a Outubro/2017:

Consulta Grátis!

Cel: 090-9910-1955 (WhatsApp, LINE)

E-mail: p.b.i.@hotmail.com

Tel Brasil: +55-27-9975-75570



NERIUM NAGOYA

Estética

A Nerium Nagoya disponibiliza a linha de tratamento Facial & Corporal número #1 do mundo, que cumpre os resultados prometidos com uma linha curtíssima de tratamento para sua pele. Através de produtos clinicamente comprovados, seus clientes obtém resultados reais! Faça consultas e pedidos através do site, telefone ou mesmo facebook com segurança, praticidade e rapidez. Enviamos para todo o Japão! Faça já o seu pedido!

Facebook: nagoyanerium

Cel: 080-4863-4751

WhatsApp & LINE: neriumnagoya

Website: www.nagoyaneriun.nerium.jp



Contém 1g

Cosméticos

Esteja sempre linda usando maquiagem de qualidade, com ótima fixação e durabilidade. A Contém 1g cria e desenvolve produtos de maquiagem com o objetivo de proporcionar um universo feminino, lúdico e mágico para cada mulher. num momento que é só dela! Momentos de prazer, glamour, realçando sua beleza natural, sofisticação e alegria. Envio disponível para todo o Japão. Seja representante como nós!

Cel: 090-6640-5559 (Luziangela – Aichi)

Cel: 070-4288-7840 (Juliana – Gunma)

Cel: 090-8122-2864 (Dani – Osaka)



Viole Modas

Moda

Chegou a hora de você atualizar seu guarda-roupa com o melhor do mundo da moda. Roupas femininas, masculinas, infantis, acessórios, calçados, bolsas, etc… A loja online da Viole Modas você compra de maneira segura e prática, recebendo a compra em poucos dias no conforto de sua casa. Qualidade e bom preço você encontra lá! Fique por dentro!

Facebook: Viole Modas



TH assessoria e Traduções

Assessoria e traduções

Trabalhamos em todo o Japão com traduções de documentos (inglês, japonês, espanhol e português). Prestamos assessoria para renovação de visto, visto permanente, solicitação de Koseki Tohon, restituição de imposto de renda, antecedentes criminais e certificado de elegibilidade. Em Hamamatsu e região, prestamos serviços de intérprete e transporte para levar ao Menkyo Center, prefeitura e etc.

Cel: 090-5004-1247 (Hellen)

Cel: 090-9424-3860 (Nelice)

Facebook: TH assessoria e traduções



Jhully Modas

Moda

A Jhully Modas atua no mercado brasileiro no Japão há mais de 4 anos. Sempre com compromisso e seriedade, fornece produtos de qualidade a seus clientes a um preço competitivo e justo. A Jhully Modas possui uma loja virtual, uma página e também um showroom na cidade de Iwata onde encontra todas as peças garantindo rapidez na entrega. Entre já em nosso site e ganhe 10% de desconto em sua compra incluindo este código: HCNYCKY2

Shizuoka-ken, Iwata-shi.

Cel: 090-3954-9018

Facebook: Jhully Modas

Website: www.jhullymodas.com



Priscilla Kajihara

Micropigmentadora

A micropigmentadora Priscilla Kajihara tem conquistado clientes em todo Japão com a técnica Microblading Fio a Fio 3D. técnica que está no Top das mais procuradas e a cada dia ganha mais adeptos no mundo todo por proporcionar resultado super Natural e realista. Atende em todo o Japão formando grupos nas províncias onde é solicitada. Conheça mais sobre seus trabalhos e confira as datas e lugares de atendimentos mais próximos de você!

Cel: 080-4138-9966

Facebook: Priscilla Kajihara

Fan Page: Priscilla Kajihara Beauty Artist



Melissa Mike

Fotografia

Fotógrafa experiente em casamentos, Book recordação, aniversários, sessão família e infantil, Melissa Mike tem em sua filosofia a crença de que é possível eternizar os sonhos, pessoas, lugares e bons momentos. Principalmente nos dias de hoje em que a vida parece passar em um piscar de olhos. Registre os seus sonhos, o amor em todas as formas e faça uma linda recordação!

Aichi-ken.

Cel: 080-6782-3284

Facebook: melissamiike.fotografia



CN SWEETS & COFFEE

Cafeteria

A CN SWEETS & COFFEE oferece aos clientes deliciosos doces e salgados feitos com muito amor e carinho. Bolos decorados para aniversários, bolos caseiros, salgadinhos para festas e uma ampla variedade de doces que dão água na boca. Confira você mesmo e experimente. Entregas disponíveis para todo o Japão via takkyubin.

Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Naka-ku, Takaoka-Nishi 2-33-29.

Cel: 080-4537-8173 / 053-439-0007

Facebook: Cintia Norimatsu

Fan page: Doces Cn sweets & coffee



Marcia Nails

Manicure

Trate suas unhas com estilo, pois você merece! Marcia Nails é designer de unhas em gel e decoradas. Faz atendimentos para alongamentos em acrílico, unhas em gel, esmaltação, manicure e pedicure. Conheça seus trabalhos nas redes sociais e fique por dentro das novidades e promoções. Atendimento na região de Kariya.

Cel: 090-8078-5411

Fan page: Marcia Nails

Facebook: Marcia Schiguemi Sugi

Instagram: marcia.nails



ELEGANSS

Estética

Eleganss é um salão de beleza e estética, criado para atender pessoas que buscam melhorar a sua beleza, conforto e relaxamento com profissionais formadas e licenciadas. Cortes personalizados, tratamento capilares e Design de sobrancelha.

Na estética Eleganss, você encontra massagem relaxante, lipocavitação, depilação a laser e muito mais. Se você é da região de Gifu, valerá a pena fazer uma visita!

Cel: 080-3636-8443 (Debora Antonella)

Cel: 090-5008-7441 (Maria Elena Kanno)

Facebook: Eleganss



GS Video Production

Vídeo

Há mais de 10 anos no ramo de cinematografia, edição, câmera de reportagem e produção de matérias para TV, Geovanne Saima, premiado em 2015 por seu documentário sobre a Coréia do Norte em 2015, traz em sua bagagem uma vasta experiência também com casamentos, cobertura de grandes eventos como Brazilian Day, Festa do Brasil Nagoya, além de produção de comerciais para TV e institucionais. Registre em video do seu negócio/evento/casamento com a GS Video Production.

Cel: 090-9183-5591

E-mail: gs-videoproduction@hotmail.com

Facebook: Gs Video Production



Paula Kondo

Make up

Maquiadora Artística, iniciou sua carreira há dez anos, trabalhou em uma empresa japonesa de cosméticos como maquiadora. Fez especialização em Londres na escola MakeUp Atelier Uk e já realizou trabalhos em desfile, eventos, peças de teatro, workshops, casamentos, editoriais, clipes, maquiagem social e atualmente é colunista da revista Super Vitrine. Paula Kondo ministra cursos de Auto Maquiagem e Maquiagem Profissional em todo o Japão. Confira seu trabalho!

Cel: 080-3655-6757

Facebook: Paula Kondo Makeup Artist

Instagram: paulakondo



Alex Santos

Studio de Fotografia

Fotográfo premiado com trabalho reconhecido na área de esporte, entrenimento e jornalismo. A sua característica é a versatilidade profissional. Alex Santos ministra cursos de Introdução à Fotografia Digital para iniciantes e um módulo mais avançado para Curso de Retrato e Moda e Workshops sobre fotografia em todo o Japão. Tem um estúdio na cidade de Minokamo. Marque um ensaio fotográfico agora mesmo!

Cel: 080-3655-6744

Instagram: @alexsantosjp

Facebook: Alex Santos Photography



Delícias da Ci Requinte & Sabor

Doces & Salgados

Comandado por Cícera Miyashiro, a Delícias da Ci Requinte & Sabor trabalha com doces simples e finos para festas e eventos, além de deliciosos salgados. Seus quitutes ficaram ainda mais famosos após fazer o camarim e a alegria dos artistas nos eventos da Festa do Brasil em Nagoya. Cidade Negra, D’Black e Luka provaram e aprovaram! Envio disponível para todo o Japão via Takkyubin. Encomende agora mesmo e garanta o sucesso da sua festa/evento!

Facebook: Delícias da Ci Requinte & Sabor

Cel: 090-8541-9071