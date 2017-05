Dono de Casa Comercial que fornecia colegiais para passeios com “serviço sexuais” é preso

No dia 23 de maio último, foram presos dois homens por comercialização de serviços sexuais de menores. Um dos presos era Yousuke Kosaka, dono de uma casa comercial de Osaka que fornecia garotas colegiais menores de 18 anos para “passear” (osam-po). Esse “passeio” incluía, opcionalmente, uma passada no Hotel com “serviços sexuais”.

Yousuke nega o crime dizendo que as garotas só faziam guia de pontos turísticos. No entanto, as investigações policiais têm evidências que as garotas eram encorajadas pelos funcionários da casa para oferecerem “serviços sexuais” aos clientes.

Descobriu-se mais tarde, que a casa comercial de Tokyo, do mesmo grupo, também ofereciam programas semelhantes. Nas casas comerciais de Yousuke, sempre havia cerca de dez garotas a postos para “trabalhar”.