Donald Trump havia pedido ao ex-diretor da FBI James Comey para suspender as investigações sobre Michael Flynn ex-Conselheiro de Segurança Nacional

Um novo escândalo estoura sobre a Casa Branca. Desta vez, se trata de uma conversação que Donald Trump teria tido com o ex-diretor do FBI, James Comey, em fevereiro, no ” “Oval Office” um dia após ter tido que demitir, com relutância, o seu ex-Conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn. Donald Trump teria pedido ao diretor da FBI para suspender as investigações sobre Flynn, “pois ele é um bom homem”, e pediu para deixá-lo ir: “Deixe-o ir, James. Eu acho que você pode deixá-lo ir. Ele não fez nada de errado”, teria dito o próprio Presidente, segundo as suas anotações do encontro.

Michael Flynn foi demitido por não ter falado a verdade a respeito das suas ligações com o embaixador russo para o vice-presidente Mike Pence. O ex-diretor do FBI James Comey, demitido na semana passada por Trump, teria anotado toda a conversação que teve com o presidente Trump sobre as investigações sobre o General Flynn, imediatamente depois do encontro. “O que ele disse se trata de uma interferência imprópria do Presidente numa investigação em curso”, disse Comey, que compartilhou o conteúdo das anotações com outros membros do FBI e com o Jornal New York Times, o primeiro a divulgar o escândalo.

O porta-voz da Casa Branca se apressou em rebater : “O presidente tem o maior respeito pelas nossas instituições legais. Enquanto que o Presidente tem expressado repetidas vezes que o General Michael Flynn é um homem decente que tem servido e protegido a Nação, o Presidente nunca pediu ao Sr. Comey ou a qualquer outra pessoa para que suspenda qualquer investigação ou a investigação especificamente relacionada ao General Michael Flynn”.

O fato veio à tona apenas um dia depois que um outro escândalo, tão grave quanto este, a respeito de Trump havia vindo à tona. Trump teria passado informações confidenciais do serviço de inteligência norte-americano teria tido acesso, para o Ministro das Relações Exteriores da Rússia. A informação seria a respeito de uma ameaça terrorista do ISIS cuja fonte teria sido o serviço secreto de Israel. O fato dessa informação ter vazado, pode comprometer a fonte, além do risco da informação chegar ao Irã, um aliado russo, mas que é um arqui-inimigo de Israel.

A verdade é que o comportamento “bizarro” do presidente tem chocado a política norte-americana e a palavra “impeachment” (impugnação) está sendo ouvida com frequência cada vez maior entre os Deputados e Senadores em Washington.