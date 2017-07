Domino’s Pizza, novas lojas com cardápio em português

Considerada uma das maiores redes de entrega de pizza do Japão, a empresa vem se preparando para atender melhor o público brasileiro que vive no país. Depois do sucesso no lançamento do menu em português em diversas lojas do Japão, Os brasileiro podem encontrar o cardápio e as promoções em português Clique e confira

De Aichi-ken a Shizuoka-ken; com lojas em Komaki-shi, Kasugai-shi, Chita-shi, Handa-shi, Okazaki-shi Toyohashi-shi, Hamamatsu-shi, Iwata-shi, Yaizu-shi, Fujinomiya-shi e Fuji-shi.

Considerada uma das maiores redes de entrega de pizza do Japão, a empresa vem se preparando para atender melhor o público brasileiro que vive no país.

Inauguração de mais 2 lojas em julho!

Aichi-ken Kasugai-shi Oodome-cho 2-17- 15

Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Hamakita-ku Komatsu 687

Novas lojas com cardápio em português

O Domino’s Pizza, oferece cardápios em português em alguns pontos de vendas no arquipélago, com a finalidade de facilitar o atendimento para brasileiros.



