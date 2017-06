Dólar cai para patamar de 109 ienes e a tendência é chegar até 106 ienes

A taxa de câmbio do dólar para iene ficou hoje (dia 7 de junho de 2018, quarta-feira) no patamar mais baixo das últimas seis semanas e passou o dia variando em torno de 109 ienes e 40 centavos.

Entre os motivos dessa considerável queda do dólar em relação ao iene está o fato de que Jim Comey, ex-diretor do FBI, fará um depoimento no Congresso norte-americano no dia 8 de junho próximo, para falar sobre o envolvimento da equipe do presidente Donald Trump com o governo russo durante a campanha presidencial.

Outras causas são as incertezas com o resultado das eleições gerais na Inglaterra e a reunião da diretoria do Banco Central da União Européia, todas previstas para o dia 8 de junho.

Sempre que há uma incerteza em relação ao futuro da economia mundial, a tendência dos investidores internacionais é comprar iene, considerada moeda relativamente segura.

Mas a maior causa raiz da recente tendência da queda do dólar no mercado internacional está na desconfiança que começa a se consolidar no mercado, de que com os frequentes escândalos e desmandos envolvendo Trump e sua equipe, o presidente norte-americano esteja perdendo a sua capacidade de continuar a fazer crescer a economia norte-americana.

As últimas pesquisas de opinião pública nos EUA apontam um desgaste muito grande de Trump devido ao seu comportamento muitas vezes incompreensível. O índice de apoio ao seu governo está no patamar mais baixo desde a sua eleição, e é de 38%.

O analista senior em câmbio da OANDA (Toronto), Alfonso Esparza comentou que há uma grande possibilidade de o dólar chegar ao patamar de 106 ienes em curto prazo, ainda durante esta semana, dependendo dos resultados dos eventos acima citados que acontecerão no dia 8 de junho.