Minha dica de viagem – Koh Tao (Tailândia)

Começando um pouco diferente como o de costume, não se tratando de jiu jitsu ou outro esporte, mas sim conhecendo algo inesperado. Nunca gostei de praia , praia era somente andar na areia e molhar os pés, sempre fui fan de uma piscina ! desta vez foi diferente resolvemos conhecer uma praia na Tailândia, quem me conhece sabe que sempre viajei para o país mas somente para Bangkok (Capital) não sei se é porque sou de São Paulo gosto de metrópole..sei lá fui de cabeça e não me arrependi e mudei de idéia descaradamente, me deparei com imagens que somente olhava através de imagens da internet….vi tudo aquilo ao vivo nas cores reais que são tão realçadas como nas imagens…sempre viajei com a família, nos deslumbramos com os vários tons de azul do mar, o que mais predominou foi o azul turquesa nas partes mais fundas, águas quentes, correntes marítimas mornas, areia branquinha, muitas conchinhas e restos de corais petrificados….

Koh Nangyuan

Esqueça da comodidade e facilidades das coisas do Japão …fomos para Koh Samui, uma ilha no golfo da Tailândia, ilha com muitos atrativos, muitos view points (ponto de vista do alto) muitos hotéis confortáveis com piscinas a beira mar…um calor imenso, um mar calmo sem ondas de águas claras , restaurantes variados para todos os gostos, Shopping no centro, vários templos, feira de artesanato local…. passamos duas noites no dia seguinte fomos para uma ilha mais espetacular ainda (na minha opinião) Koh Tao ….pegamos um Barco …viagem de mais ou menos 1 hora e meia (em torno de 500 Baht por pessoa – 1600 Ienes)..enfim chegamos em um dos melhores pontos de mergulho da Tailândia, confesso que a praia não era essas coisas onde ficamos, mas claramente deu para perceber porque era o melhor ponto de mergulho … parecia não existir areia no fundo do mar somente corais, vegetação marinha e peixes muitos peixes coloridos. Perto do porto onde ficamos tem de tudo ! loja de conveniência, restaurantes, hostel, troca de dinheiro, reserva de passagens aéreas, marítimas e rodoviárias , caixas eletrônicos, lojas de roupas, escolas de mergulho, aluguel de quarto, hotéis, aluguel de motos que por 200 Baht (mais ou menos 740 Ienes) vc pode rodar 24 horas sem contar que você tem que reabastecer, há poucos postos de gasolina então você compra a gasolina em garrafa por 40 baht (147 ienes) e roda bastante. Os restaurantes são muito bons comidas típicas e internacionais só come comida apimentada se quiser…nem tudo é pimenta. Com um inglês básico você se vira tranquilamente, em relação a Bangkok as ilhas ou cidades costeiras são um pouco mais caras por exemplo uma água de coco em Bangkok custa em torno de 30 Baht (110 ienes) nas ilhas chegam a custar de 100 a 150 Baht (370 a 554 ienes). Os hotéis normalmente são caros em temporadas dependendo do porte também, é difícil dizer um valor pois uns oferecem piscinas restaurantes e outras regalias e outros não, mas são próximos a praia, tem as opções para os mochileiros os hostels custam 300 Baht (1100 Ienes) por dia, uma cama ou beliche conjunta , um lugar para tomar banho , ar condicionado (imprescindível) e WiFi gratuito, as escolas de mergulho principalmente em Koh Tao o curso básico (Open Water) custa na faixa de 4500 Baht (16600 Ienes) são quatro dias 1 teórico e 3 na prática…..existem também pacotes de hotéis que te levam para mergulhar o dia todo com almoço ao redor da ilha por 1000 Baht (3700 Ienes).

A ilha de Koh Tao tem muitos lugares bonitos de se ver , não é uma ilha de badalação existe muitas lojinhas e bares/restaurantes.

Deck do Restaurante em Koh Samui – Vista para o Mar

O meu grande passeio foi para uma ilha bem próxima certa de 30 minutos de barco a ilha de NangYuan….sem palavras para descrever o lugar dos sonhos……logo na entrada você é meio que revistado porque não é permitido levar garrafas pet, sacos plásticos e entrar com drones também !!! tudo para preservar o paraíso …se paga um pequena taxa 10 Baht(40 Ienes)…lugar incrível…uma água de coco custa 100 Baht (370 Ienes) o aluguel de Snorkel e Máscara de mergulho 150 Baht (550 Ienes) com um depósito de 1000 Baht (3700 Ienes), você tem que alugar cadeiras e guarda sol se quiser ficar curtindo a praia que custa 150 Baht 2 cadeiras e guarda sol (550 Ienes) lugar incrível, um aquário natural….para você chegar ao ponto mais alto da ilha percorre-se em uma passarela ao redor da ilha até uma escadaria de 227 de graus, lá em cima você precisa escalar uma pedra não aconselho levar crianças é alto e tem muita gente na ponta da pedra para tirar selfie !!!

a ilha tem horário então não é permitido passar a noite lá.

Um dos atrativos de Koh Samui

Koh Samui / Koh Tao as passagens aéreas não são tão baratas porque tem poucos horários de pouso na ilha.

Antes de viajar consulte preços, agências, hotéis, acessórias, tudo !!! pesquise com seus amigos com quem foram se ofereceram um lugar legal …..os preços variam muito de acordo com a época……importantíssimo !!! nunca deixe de reservar ou comprar pacotes de última hora sempre vão ser muitíssimos caros !!! reserve com uma antecedência mínima de 3 meses ..passagens aéreas podem ser compradas em agências de viagens online algumas não necessitam de cartão de crédito você pode pagar com depósito bancário ou pagar nas lojas de conveniência quanto os hotéis você pode consultar em sites de reserva online, alguns hotéis você poder reservar e cancelar gratuitamente em um prazo determinado e melhor ….alguns hotéis permitem que você pague no check in assim você não necessita ter cartão de crédito.

Sempre viajei por conta, sempre comprei passagens aéreas e reservei os hotéis online, mas desta vez escolhi a Assessoria da SAWADEE VIAGENS do meu amigo Guilherme Assano por oferecer roteiros diferenciados na Tailândia, essa assessoria tem guia tailandês credenciado para operar no país ….sempre que escutamos Tailândia vem a cabeça PHUKET !!! nunca fui fan de deste lugar por ser muito movimentado, para falar a verdade nunca fui….então a SAWADEE VIAGENS me ofereceu um roteiro diferenciado que foram KOH SAMUI e KOH TAO que são lugares mais sossegados para famílias com crianças como a minha, um dia iremos para aqueles lados conhecer outras ilhas …..quem quiser fazer uma consulta de pacotes para a Tailândia é só entrar na página da SAWADEE VIAGENS no Facebook ou pelo fone 080-4549-6685.

Não deixem de visitar Koh Samui / Koh Tao na Tailândia nas próximas viagens .

Confira meus 4 videos – Sawadee Viagens e meus resumos deste paraíso

Assessoria Sawadee Viagens