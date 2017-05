Dezesseis trabalhadores de fábrica de alimentos são levados para emergência de Hospital

Às 10:00 AM do dia 24 de maio último, 16 trabalhadores da fábrica de alimentos Food System, que produz produto alimentício de atum processado, localizado no distrito de Isogo, em Yokohama, passaram mal, com dificuldades respiratórias e foram levados para hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhum deles corre risco de vida.

Segundo a Polícia, no momento em que houve o acidente, estava-se preparando produto químico para fazer a limpeza das máquinas e por engano foi misturado Hipocloreto de sódio ao ácido clorídrico. Esta mistura produz gás de cloro que provocadificuldades respiratórias e dependendo da sua densidade, pode ser letal. A Polícia e o Corpo de Bombeiros locais iniciaram as investigações do acidente.

O diretor Gouji Watanabe, pediu desculpas formais aos seus funcionários e familiares, deixando claro que vai investigar as causas do acidente para que ocorrências do tipo nunca mais se repitam.