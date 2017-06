Desfile de Noivas brasileiras foi destaque em Nagóia

A maquiadora Evelin Saito, foi a idealizadora do desfile de noivas apresentado na Festa do Brasil em Nagóia. De acordo com a maquiadora o tema foi escolhido porque faz parte do cotidiano de muita gente. “Todo mundo conhece alguém que vai se casar ou que já se casou, e poder apresentar para o público japonês e brasileiro os diferentes tipos de maquiagem e penteados para se usar nessa ocasião é um privilégio. Não é todos os dias que temos a oportunidade de participar de um evento com o porte da Festa do Brasil“. Conta Evelin.

Fotos:Leonardo Saito

Reza a lenda que as noivas devem se atrasar no dia do matrimônio. Mas a equipe da maquiadora Evelin Saito, e as modelos chegaram cedo no evento e fizeram questão de manter a programação sem atraso. Munidas de muito profissionalismo, elas correram contra o relógio e entraram deslumbrantes no horário marcado. O desfile de noivas foi um dos destaques do sábado, (17) na Festa do Brasil, o que rendeu elogios por parte do público que assistiu.

Veja a Galeria de fotos e também o vídeo

1 de 15