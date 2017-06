Deputada pede desligamento do Partido por assédio moral e agressão física ao seu secretário

Na tarde do dia 22 de junho último, quinta-feira, a Deputada Federal do partido do governo, o Partido Liberal Democrático (Jimin-tô), Mayuko Toyota, 42, pediu oficialmente o seu desligamento do partido para evitar prejudicá-lo com os atos de agressão cometidos pela mesma e divulgados através da revista semanal Shukan Shincho na sua edição de 22 de junho.

Segundo a revista, a deputada teria xingado o seu secretário de “Baka” (burro) e “Hage” (Careca) e batido na cabeça dele por várias vezes com um cabide de roupas, mandando inclusive que o secretário morresse (Shine!), enquanto este dirigia o carro oficial da deputada, por volta do dia 20 de maio último. A deputada agrediu o secretário, do banco de trás do automóvel.

A vítima, que ficou ferido na cabeça com as agressões da superior, pediu demissão do emprego.

Os dirigentes do Partido Liberal Democrático ao saberem que uma revista semanal de penetração nacional iria divulgar notícia sobre as agressões da Deputada Mayuko, praticamente obrigou-a a pedir o desligamento do partido, “antes que o estrago fique muito grande”.

A Deputada se internou em um hospital depois de pedir o desligamento, por “instabilidade psicológica”. O dirigente do PLD disse que vai esperar ela ter alta para pedir explicações detalhadas sobre o acontecido. Os membros que secretariam a deputada na Câmara, confirmaram as agressões da Toyota.

Os partidos de oposição, como o Partido Democrático Progressista e o Partido Comunista, exigem a renúncia do cargo de Deputada, pois “não ela tem a menor qualidade humana para ser representante do povo”, disse o secretário geral do Partido Comunista, Koike.

A deputada Toyota está no seu segundo mandato e a sua base eleitoral é na província de Chiba, onde os seus eleitores já manifestaram estarem revoltados com os últimos acontecimentos envolvendo a deputada do partido do governo.